Лечение музыкой (видео)

Почти два миллиона просмотров набрал в интернете видеоролик одного очень необычного итальянского симфонического оркестра. В коллективе под названием «La nota in più» («Одной нотой больше») играют как профессиональные музыканты, так и молодые люди, страдающих аутизмом. Этот оркестр – проект Центра музыкальной терапии, который поддерживают власти итальянского Бергамо. Они выдели помещение для репетиций и инструменты. Организаторы уверены, что музыка помогает ребятам лучше понять мир. На записи – фрагмент выступления в одной из больниц города.