Ашкенази-пианист

Возраст танцу не помеха

Знаменитая балерина Карла Фраччи, которой в следующем месяце исполнится 81 год, готовится к спектаклю. В конце сентября Фраччи выйдет на сцену в Кремоне, чтобы на Фестивале Страдивари станцевать под аккомпанемент молодой скрипачки Анны Тифу. Этот проект придумал 87-летний муж танцовщицы – продюсер Беппе Менегатти, нашедший вдохновение в инструментах, изготовленных великим итальянским мастером. Помимо Карлы Фраччи, на Фестивале Страдивари выступят скрипачи Сергей Крылов, Уто Уги и виолончелист Миша Майский.

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