Прямой эфир с Евгением Волковым

В гостях у радио "Орфей" - художественный руководитель Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова - Евгений Волков. Разговор пойдет о проекте в рамках юбилейного сезона хора – постоянного участника международной культурной акции «День России в мире – Russian Day». Хор принимал участие в проекте в течение всех трех лет проведения акции: в 2015 году коллектив выступил в парижском зале «Гаво» во Франции, а в 2016 году – в лондонском «Барбикане» в Великобритании.

Начало эфира в 16:00 (мск)

Справка:

В День России, 12 июня 2017 года, в Швейцарии, Израиле и Германии прошли концерты выдающихся отечественных музыкантов в рамках международного культурного проекта «День России в мире – Russian Day». Третий год подряд акцию проводит Благотворительный фонд поддержки культурных и социальных программ «Классика».

На этот раз уникальная культурная акция представила одновременно в трех крупнейших залах Женевы, Иерусалима и Мюнхена ярчайшие произведения отечественных композиторов в исполнении выдающихся музыкантов современности – Дениса Мацуева, Юрия Лаптева, Михаила Гантварга, камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», Госхора им. А.В. Свешникова (художественный руководитель – Евгений Волков) и Госоркестра Татарстана (художественный руководитель – Александр Сладковский). Концерты во всех странах собрали полные залы и восторженные зрительские овации.

В этом году в проекте «День России в мире – Russian Day» приняли участие более 250 артистов, мероприятия в рамках акции посетили свыше 3500 зрителей. Впервые проект прошел в 2015 году и охватил пять стран на четырех континентах: США, Китай, Израиль, Францию и Бразилию, в 2016 году – Великобританию, Францию, Австрию, Израиль, Китай и Белоруссию.

На сегодняшний день география проекта пополнилась новыми знаковыми площадками – в Швейцарии и Германии. В женевском «Виктория Холл» состоялся концерт Дениса Мацуева при участии Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя Александра Сладковского. Музыканты исполнили 1-й Концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и Симфонию № 2 ми минор, op. 27 Сергея Рахманинова. Женевская публика с восторгом восприняла концерт и долго не отпускала музыкантов. Для Дениса Мацуева это уже второе выступление в рамках акции «День России в мире – Russian Day»: в 2016 году он дал концерт во Франции в Театре Елисейских полей совместно с Уральским академическим филармоническим оркестром.

В мюнхенской Филармонии Гаштайг прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга. Зрители горячо приняли музыкантов из Санкт-Петербурга. Произведения Чайковского и Шостаковича прозвучали с филигранной точностью и страстью виртуозного исполнения. К сожалению, зал Карла Орфа в Гаштайг центре не смог вместить всех желающих. Стоит отметить, что для ансамбля это тоже не первое участие в акции «День России в мире – Russian Day» – в 2015 году коллектив выступил в Муниципальном театре Рио-Де-Жанейро в Бразилии.

В третий раз участником проекта «День России в мире – Russian Day» стал Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова (художественный руководитель – Евгений Волков) и солист баритон Юрий Лаптев, являющийся также художественным руководителем акции. В 2015 году коллектив выступил в парижском зале «Гаво» во Франции, в 2016 году – в лондонском «Барбикане» в Великобритании, а в этом году артистов встретил Зал конгрессов в Иерусалиме. На концерте прозвучала музыка, объединяющая еврейскую поэзию и еврейские напевы со славянской музыкальной культурой. Израильской публике были представлены произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Мориса Равеля, Николая Римского-Корсакова, Ивана Протопопова, Добри Христова, Юрия Шапорина, Михаила Глинки, Александра Флярковского, Павла Пихтерева, а также классические и современные обработки русских и еврейских народных песен. Специально для своего выступления Госхором были подготовлены и исполнены на иврите такие хиты, как «Золотой Иерусалим» и «Хава Нагила». Громкими аплодисментами зрители встречали каждый концертный номер, подпевая вместе с хором знакомые с детства песни.

Значение проекта «День России в мире – Russian Day» в очередной раз выходит далеко за рамки сферы культуры, поскольку цель данной акции – утвердить в сознании широкого круга людей за рубежом понимание 12 июня как Русского дня, формируя таким образом особую традицию в мире, связанную с нашим Отечеством.

Проект реализуется при поддержке Президента России В.В. Путина, Администрации Президента Российской Федерации, МИДа, Правительства Санкт-Петербурга и лично губернатора Г.С. Полтавченко.