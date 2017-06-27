Лушчих медиаменеджеров России объявят на Воробьевых горах

6 июля на веранде ресторана «Трамплин» на Воробьевых горах состоится торжественная церемония вручения XVII национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017».

Воробьевы горы издавна были излюбленным местом гуляний москвичей. С конца XIX века здесь находился популярный ресторан Степана Васильевича Крынкина, где прошло не одно значимое светское мероприятие. Это было место встречи столичной элиты, ведь с огромных террас, из общей зимней залы, отделанной в русском стиле, и кабинетов первоклассного ресторана открывался лучший вид на Москву.



Кроме главного козыря – расположения, есть другой плюс, и это, конечно же, кухня. Она здесь разная: грузинская, итальянская, европейская, русская. От грузинского сациви c индейкой и перепелиным яйцом до русского жареного картофеля с грибами – стираются границы гастрономической реальности. Первоклассная и изысканная кухня в сочетании с прекрасным видом на Москву оставят незабываемые впечатления грандиозного события.



Ксения Ибрагимова, представитель ресторана «Трамплин», так комментирует участие в Премии: «Премия «Медиа-Менеджер России» – крупнейшее событие, позволяющее в очередной раз обратить внимание на светила сферы медиабизнеса. Все участники премии – талантливые и творческие люди, за которыми будущее. Только за последний год достигнуты такие высоты, о которых с восторгом можно говорить во всеуслышание. Мы гордимся тем, что награждение лучших специалистов этой отрасли пройдет на фоне головокружительных пейзажей, открывающихся с террасы «Воробьи» нашего ресторана «Трамплин».



Посещение мероприятия по пригласительным и билетам. Билеты можно приобрести по ссылке.



Официальный сайт ресторана «Трамплин»



Справка: Национальная премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.