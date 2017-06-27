Новый «Трубадур» о старом братоубийстве (видео)

«Братоубийственная опера» завершает сезон в «Геликоне». Премьерные показы «Трубадура» Джузеппе Верди начинаются сегодня, 27 июня. В этой постановке Дмитрия Бертмана брат вновь убивает брата, только на этот раз под арками Пальмиры. Зрители оказываются в страшном мире, в котором точка зрения превращается в фанатизм. Манипуляторы с лёгкостью натравливают родных людей друг на друга.

По словам художественного руководителя театра и режиссёра Дмитрия Бертмана, эта постановка гораздо сложнее, чем просто рассказ о мести и любви.

Интервью телеканалу «Евроновости».

Дмитрий БЕРТМАН: «Я думаю, что здесь очень много пластов, и сложно определить два энергетических поля. Здесь я старался сделать довольно-таки сложную конструкцию. Надеюсь, что это будет считано публикой».

Десятки символов, смыслов и настроений зритель может увидеть в этой премьере. Несмотря на драматизм, в «Трубадуре» Бертмана очень много иронии. Стремительная и игривая музыка Верди, наверное, ещё никогда не сочеталась с группой вооружённых радикалов. Многих эта постановка шокирует, ведь здесь не события далёкой истории, а страшная реальность. Судя по информации на сайте «Геликон-оперы», все билеты на ближайшие показы уже проданы. Остались только на 4 и 5 июля.