На звание лучшего медиа-менеджера России претендуют более 90 человек

Мельникова Екатерина, Тюлин Владимир, Сурыгина Марина, Воробьев Алексей, Паранько Сергей, Джанибекян Артур, Поляков Олег, Горюнов Александр, Благодыренко Андрей, Тихонов-Рау Никита и другие в числе номинантов на соискание XVII Национальной Премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России - 2017».
На сегодня выдвинулось более 90 участников. Представляем несколько номинантов Национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017»:
В номинации «Печатные СМИ» в категории «Федеральные печатные медиа»:
Мельникова Екатерина, генеральный директор ОАО «ИД «Гудок»: «За эффективное управление и комплексное развитие ИД «Гудок»
В номинации «Печатные СМИ» в категории «Федеральные печатные медиа»:
Тюлин Владимир, генеральный директор телеканала РЕН ТВ: «За эффективное управление телеканалом РЕН ТВ»
В номинации «Электронные СМИ / Телевидение» в категории «Тематические каналы»:
Сурыгина Марина, генеральный директор «Tvzavr онлайн-кинотеатр»: «За внедрение инновационных технологий трансляции видеоконтента»
В номинации «Электронные СМИ / Радио» в категории «Федеральные радиостанции»:
Воробьев Алексей, главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM»: «За беспрецедентный рост рейтингов радиостанции «Коммерсантъ FM»
В номинации «Электронные СМИ / Интернет-СМИ» в категории «Онлайн-СМИ»:
Паранько Сергей, директор по медийной экосистеме «ВКонтакте», и Сидорова Ольга, шеф-редактор медиапроектов Mail.Ru Group: «За масштабное исследование в области российской интернет-журналистики»
В номинации «Медиахолдинги» в категории «Федеральные»:
Джанибекян Артур, генеральный директор ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»: «За развитие и эффективное управление субхолдингом, за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента»
В номинации «Реклама / Маркетинговые коммуникации» в категории «Руководитель рекламного агентства»:
Поляков Олег, президент Dentsu Aegis Network Russia: «За укрепление лидерства Dentsu Aegis Network на российском рынке и развитие технологичных индустриальных форматов»
В номинации «Коммуникации и связи с общественностью» в категории «Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации»:
Горюнов Александр, пресс-секретарь председателя Совета директоров ПАО «ТМК»: «За создание и реализацию уникальной концепции Корпоративной конвергентной редакции»
В номинации «За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России»:
Благодыренко Андрей, заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik: «За успешный запуск мультимедийных хабов на постсоветском пространстве»
В номинации «За социальную ответственность медиабизнеса» в категории «За освещение темы»:
Тихонов-Рау Никита, импакт-продюсер, художественный руководитель Лаборатории Социального Кино «Третий Сектор» / ООО «Студия Артвидео»: «За социальный кросс-медиапроект в поддержку глухих и слабослышащих людей в России #УСЛЫШЬМЕНЯ»
С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Премии: http://media-manager.ru/
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Подробности на официальном сайте Премии: www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212
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