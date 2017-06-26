На звание лучшего медиа-менеджера России претендуют более 90 человек

Мельникова Екатерина, Тюлин Владимир, Сурыгина Марина, Воробьев Алексей, Паранько Сергей, Джанибекян Артур, Поляков Олег, Горюнов Александр, Благодыренко Андрей, Тихонов-Рау Никита и другие в числе номинантов на соискание XVII Национальной Премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России - 2017».

На сегодня выдвинулось более 90 участников. Представляем несколько номинантов Национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017»:

В номинации «Печатные СМИ» в категории «Федеральные печатные медиа»:

Мельникова Екатерина, генеральный директор ОАО «ИД «Гудок»: «За эффективное управление и комплексное развитие ИД «Гудок»

В номинации «Печатные СМИ» в категории «Федеральные печатные медиа»:

Тюлин Владимир, генеральный директор телеканала РЕН ТВ: «За эффективное управление телеканалом РЕН ТВ»

В номинации «Электронные СМИ / Телевидение» в категории «Тематические каналы»:

Сурыгина Марина, генеральный директор «Tvzavr онлайн-кинотеатр»: «За внедрение инновационных технологий трансляции видеоконтента»

В номинации «Электронные СМИ / Радио» в категории «Федеральные радиостанции»:

Воробьев Алексей, главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM»: «За беспрецедентный рост рейтингов радиостанции «Коммерсантъ FM»

В номинации «Электронные СМИ / Интернет-СМИ» в категории «Онлайн-СМИ»:

Паранько Сергей, директор по медийной экосистеме «ВКонтакте», и Сидорова Ольга, шеф-редактор медиапроектов Mail.Ru Group: «За масштабное исследование в области российской интернет-журналистики»

В номинации «Медиахолдинги» в категории «Федеральные»:

Джанибекян Артур, генеральный директор ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»: «За развитие и эффективное управление субхолдингом, за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента»

В номинации «Реклама / Маркетинговые коммуникации» в категории «Руководитель рекламного агентства»:

Поляков Олег, президент Dentsu Aegis Network Russia: «За укрепление лидерства Dentsu Aegis Network на российском рынке и развитие технологичных индустриальных форматов»

В номинации «Коммуникации и связи с общественностью» в категории «Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации»:

Горюнов Александр, пресс-секретарь председателя Совета директоров ПАО «ТМК»: «За создание и реализацию уникальной концепции Корпоративной конвергентной редакции»

В номинации «За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России»:

Благодыренко Андрей, заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik: «За успешный запуск мультимедийных хабов на постсоветском пространстве»

В номинации «За социальную ответственность медиабизнеса» в категории «За освещение темы»:

Тихонов-Рау Никита, импакт-продюсер, художественный руководитель Лаборатории Социального Кино «Третий Сектор» / ООО «Студия Артвидео»: «За социальный кросс-медиапроект в поддержку глухих и слабослышащих людей в России #УСЛЫШЬМЕНЯ»

С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Премии: http://media-manager.ru/ glavnoe/nominanty/2017/

Голосуйте за лучшего номинанта 2017 на сайте www.media-manager.ru прямо сейчас!

Подробности на официальном сайте Премии: www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212

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