«Музыка в верхах» на головокружительной высоте

Музыкальный вечер на небывалой высоте прошёл в рамках совместного проекта радиостанции «Орфей» и Сенаторского клуба Совета Федерации. «Музыка в верхах» звучала на высоте 330 метров Останкинской телебашни.

19 июня гости увидели бескрайнюю Москву как на ладони. «Королева красоты», «Подмосковные вечера» и «Белые крылья» – группа «Пятеро» создавала атмосферу советского времени – времени, когда самую высокую башню страны только строили.

В этом году останкинская высотка отмечает юбилей – пятидесятилетие.

Члены сенаторского клуба прошлись по стеклянному полу над московской бездной и узнали, почему конструкция телебашни напоминает лилию.

Среди почётных гостей «Музыки в верхах» – член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров, а также джазовый музыкант, композитор и дирижёр Анатолий Кролл.