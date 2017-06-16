"Музыкальная коллекция" в Концертном зале радио "Орфей"

18 июня в Концертном зале радио «Орфей» - XII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». Концерт Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Петербургского камерного хора, Концертного хора Санкт-Петербурга и Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории. Дирижер - Юрий Темирканов. В программе – Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Рахманинов Три русские песни для хора и оркестра, Дворжак Симфония №9 «Из Нового Света». Запись из Большого зала Санкт-Петербургской филармонии от 04.06.2017г.

Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» в двенадцатый раз проходит в Петербурге. Фестиваль станет эффектным финальным аккордом, завершающим концертный сезон Филармонии. Он продлится до 30 июня.

4 июня маэстро Юрий Темирканов, Заслуженный коллектив России и хоровые коллективы Петербурга представили в Большом зале сочинения Чайковского, Рахманинова и Дворжака. Концерт состоялся в рамках абонемента «Дворжак и …». Роль личности в истории, в том числе музыкальной, невозможно оценить вне контекста. В концертах филармонического цикла музыка Дворжака встречается с творениями его современников и эти встречи не случайны. Они воссоздают реальный круг общения чешского мастера или представляют авторов, близких ему по духу.

/фото philharmonia.spb.ru/