Авангард под дождём (видео)

Энергия музыки, поэзии и живописи на фестивале Чайковского кипит даже во время проливного дождя. В эти дни в Клину звучат лучшие музыкальные программы. Яркое событие фестиваля – скрипичные миниатюры легендарных русских композиторов на концерте Сергея Стадлера. Вместе с солистами Симфонического оркестра Санкт-Петербурга маэстро играет Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского и Шостаковича. Дом, где жил Чайковский, особенно вдохновляет участников фестиваля. Для Сергея Стадлера Музей-заповедник – это уникальное место для музыкального мира:

Интервью телеканала «Евроновости»

Сергей СТАДЛЕР: «То, что здесь проходит большой и настоящий, по моим понятиям, фестиваль классической музыки – это естественно. Я желаю, чтобы это замечательное начинание расширялось и стало в ряд с самыми крупными, знаменитыми фестивалями в мире».

В парке Музея-заповедника смешались запахи дождя, сирени, ирисов и даже виды искусств. Новаторская музыка века двадцатого, поэзия Cеребряного века, пронзительная русская живопись на огромных экранах, Симфонический оркестр «Новая Россия», Юрий Башмет и Константин Хабенский – это программа «Русский авангард». «Завод. Музыка машин» Мосолова дважды прозвучала на концерте и зарядила зрителей настроением революции.

Интервью телеканала «Евроновости»

Юрий БАШМЕТ: «Зритель и слушатель оказывается в машине времени. Он видит живопись, слышит стихи и музыку одного времени. Гораздо логичнее и легче оказаться в этом времени, а нам это очень важно – так полететь. Потому что мы увидим прошлое, знаем примерно настоящее, таким образом, можем предположить будущее».

Гостей фестиваля не останавливает хмурая погода. Незабываемые вечера в Клину продолжаются! До 18 июня Музей-заповедник Чайковского – площадка, где традиции русской классической музыки сливаются с ритмами нашего времени.

/Елена Оганесян, Никита Курочко/