К 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского

17 июня 1882 года в Ораниенбауме родился Игорь Федорович Стравинский. Ему суждено было стать великим композитором, определившим облик всего ХХ столетия. За долгую жизнь композитору удалось использовать все достижения современной авангардной музыки. Русская народная песня, богатство ее ритмико-мелодической структуры были для Стравинского источником создания собственной мелодики фольклорного типа. Композитор утверждал, что его музыка словно развивается сама по себе, но все же и в ней содержатся идеи, доступные всеобщему восприятию.

Вначале Стравинский музыкантом становиться не собирался и в 1900 г. поступил в Петербургский университет на юридический факультет. В студенческие же годы он познакомился с Н.А. Римским-Корсаковым и с 1903 г. стал брать у него уроки. Эти занятия продолжались до смерти учителя в 1908 г.

Уже в 1910 г. Стравинский написал свой первый балет «Жар-птица», поставленный в Париже по инициативе С. П. Дягилева в рамках Русских сезонов за границей. Следующий балет Стравинского — «Петрушка» (1911 г.) также стал событием Русских сезонов и принёс композитору мировую известность. Третий, написанный в 1913 г., балет — «Весну священную» — публика сначала не приняла из-за слишком новаторской постановки хореографа М. М. Фокина, отказавшегося от классического балетного танца.

В 1914 г. Стравинский обратился к жанру оперы и создал «Соловья» по сказке Г. X. Андерсена. В том же году он покинул Россию; жил сначала в Швейцарии, а с 1920 г. — во Франции. Там родились его оперы «Мавра» (1922 г.) на сюжет «Домика в Коломне» А. С. Пушкина и «Царь Эдип» (1927 г.) на сюжет трагедии Софокла.

На Западе Стравинский считался одним из величайших композиторов ХХ века. Его называли новатором в музыке. Но в России его не признавали. До революции критики называли его музыку "издевательством над нервами и слуховым аппаратом слушателей, воспринимавших этот хаос диких звуков". А после революции - "длинной, тягучей и надоедливо скучной". "Она непонятна советскому человеку!" - уверяли чиновники от культуры. Многие коллеги маэстро считали, что он изменил себе, своему таланту и русской музыке вообще.

Творческое наследие Стравинского очень велико: 4 оперы, 12 балетов, кантаты, симфонии, концерты, хоры и др.

К 135-летию со дня рождения композитора в Концертном зале радио «Орфей» пройдет цикл «Год Игоря Федоровича Стравинского».

14 июня . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). В программе – кантаты «Свадебка» и «Звездоликий», Симфония псалмов, сюита из балета «Агон». Дирижеры Валерий Полянский и Геннадий Рождественский. Записи разных лет.

15 июня . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). В программе - комическая опера «Мавра», сюита для голоса с оркестром «Фавн и пастушка» и сюита из балета «Поцелуй феи». Исполнители – Людмила Матюшина, Нина Поставничева, Николай Гуторович, Надежда Юренева и Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения под управлением Г. Рождественского. Записи фирмы «Мелодия».

16 июня . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). Опера-оратория «Царь Эдип». Исполнители – Большой симфонический оркестр им. Чайковского и Московский Государственный академический камерный хор, солист Николай Мортон (чтение). Дирижер В. Федосеев. Запись из Большого зала консерватории от 27.11.2012г.

17 июня . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). В программе – балетная музыка И.Стравинского: Сюита из балета «Жар-птица» (АСО МГФ п/у Д. Китаенко), сюита из балета «Петрушка» (СО МГФ п/у автора) и музыка балета «Весна священная» (ГАСО СССР п/у Е. Светланова). Записи фирмы «Мелодия».

Игорь Федорович Стравинский в Библиотеке персон