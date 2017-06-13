Григорий Файн в прямом эфире радио "Орфей"

15 июня в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Григорий Файн представит Летний джазовый фестиваль «Соло, в дуэте и с оркестром».

С 16 по 27 июня любители джаза смогут посетить концерты Летнего джазового фестиваля «Соло, в дуэте и с оркестром». Его основатель — знаменитый джазовый музыкант, президент клуба «Друзья джаза» Григорий Файн, автор двух мюзиклов, большого количества инструментальных пьес для фортепиано, ансамблей и оркестра, нескольких десятков песен. Нотные сборники серии «Джаз для начинающих» и его книга «Искусство джазовой импровизации» пользуются большим спросом у любителей джаза.

«Сегодня и всегда своим слушателям я стараюсь преподнести джазовую музыку, в которой есть свинг и блюз. Я играю виртуозный джаз, — рассказывает Григорий Файн. — Моя религия — Музыка, а мои Боги — великие композиторы, и среди них, разумеется, Оскар Питерсон».