Средство от хандры и депрессии (видео)

«Турок в Италии», опера Джоаккино Россиини гонит любую хандру, заряжает самыми светлыми и яркими эмоциями. Известно, что Россини был изысканным гурманом. Одно из самых вкуснейших и популярных блюд – Турнедо Россини – назвали в честь композитора. Его музыкальные произведения вызывают не меньший аппетит: хочется пробовать снова и снова.

Однако опера «Турок в Италии» не частый гость на русской сцене. Спектакль ставили в Петербурге в 1823 году, а в Москве она звучала только фрагментарно и в концертном исполнении. Теперь же, в столице есть замечательная возможность утолить аппетит самыми жизнерадостными мелодиями и ариями в Камерном музыкальном театре имени Покровского. «Турок в Италии» – финальная премьера сезона. Артисты говорят, что Россини гонит даже самую тяжёлую печаль. Режиссёр спектакля Ольга Иванова полностью разделяет это мнение. Интервью радиостанции «Орфей» и телеканалу «Евроновости».

Ольга ИВАНОВА: «Музыка у него вся настолько проникнута юмором, радостью, что если зритель, который пришёл в уныние, посмотрит наш спектакль или какой-то другой, просто послушает его музыку, если он даже глаза закроет – он выйдет другим человеком. Тот человек, который не слушает оперы Россини, вообще не ходит в оперный театр, лишает себя ещё одной жизни, возможности. Такой жизни, когда можно радоваться чему-то через музыку. Как мы через книгу: берём хорошую книгу, нам грустно, мы не знаем, что делать, мы ищем там ответ. Мы находим его часто в стихах Пастернака, поэзии Пушкина, мы находим эти ответы. Я приглашаю всех в наш театр порадоваться и приобрести себе чуть-чуть к жизни, прибавить радостных минут»

Ощутить радость жизни можно на премьерных показах оперы «Турок в Италии». Они пройдут в Камерном музыкальном театре имени Покровского с 13 по 15 июня.

/текст – Никита Курочко/