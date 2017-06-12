Форт-Уэрт россиянам не покорился

Триумфом американской фортепианной школы закончился 15 Международный конкурс имени Вана Клиберна в городке Форт-Уэрт в Техасе. Лауреатом первой премии стал кореец Еквон Сунву, выпускник двух самых престижных музыкальных заведений США – Кёртисовского института и Джульярдской школы.

Вторая и третья премия досталась американцам – Кеннету Бробергу и Дэниэлу Хсю.

Российские участники, Юрий Фаворин и Георгий Чаидзе, вышедшие в финал, призовых мест не получили.

Конкурс имени известного американского пианиста проходит раз в 4 года. Состязание 55 лет назад организовал сам Ван Клиберн в честь своей победы на первом конкурсе Чайковского в Москве. Наши пианисты побеждали Форт-Уэрте четырежды, последний раз это было в 2005 году.