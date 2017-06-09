От Лермонтова до Симонова

Москва – балетный город, но не единым Большим и Музыкальным имени Станиславского жив балет в Москве: есть классические балетные труппы помоложе, поменьше и с не такими громкими названиями, есть коллективы, которые специализируются на современном танце, а есть балетные труппы при музыкальных театрах. Балетная труппа Детского музыкального театра имени Наталии Сац - одна из самых благополучных - свое здание, свой оркестр, госфинансирование, стабильность. Но при этом работа в строго очерченной нише – для юного зрителя - накладывает строгие требования к балетным постановкам: они не должны далеко отклоняться от академических традиций, быть яркими, занимательными, понятными и актуальными для целевой зрительской группы – детей, подростков и их родителей, т.е. подходящими для семейного просмотра. Костяк репертуара этой труппы составляют балеты по популярным сказкам - театр же детский, но есть и большая классика - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик” в академических редакциях.

Премьера нового балета «Маскарад» по мотивам одноименной драмы Лермонтова в Театре Сац – попытка театра выйти за пределы детского репертуара и сделать шаг от традиции к современности. В театре новый худрук балета, Кирилл Симонов, и это его первый балет в новом ранге. Симонов - петербуржец, его имя известно с тех пор, когда Алексей Ратманский отказался ставить в Мариинском театре "Щелкунчика", не сойдясь с идеологом этой постановки, художником Михаилом Шемякиным. Балетмейстера на замену Ратманского нашли в собственных рядах - им и оказался солист театра Кирилл Симонов. Смелый дебютант с той громкой постановки начал свою публичную балетмейстерскую карьеру, в Мариинском театре она не очень сложилась, зато сложилась в провинции. Симонов специализируется на сюжетных балетах, предпочитает по-постмодернистки переписывать знакомые истории. И именно перелицовки знакомых сюжетов, а не собственно танцы, зачастую обеспечивают успех его балетов.

Но либретто "Маскарада" писал не балетмейстер, а зав. литчастью театра Роксана Сац, хранительница традиций семейного предприятия. Либреттистка обошлась без заходов в постмодерн, лишь немногим отклонившись от первоисточника, к сожалению, убрала из истории Неизвестного, этого мини-Яго, тем самым урезав и так небогатую фабулу навеянного шекспировским "Отелло" драмы юного Лермонтова, а также заменила глубокое горе Арбенина в конце истории его сумасшествием, что более соответствует балетным традициям.

Трудно сказать, почему для зрителя старше 12 лет (именно такой возрастной ценз стоит на афише этого спектакля) была выбрана драма с убийством главным героем жены на почве ревности и его сумасшествием в финале. Но, похоже, для театра в первую очередь была важны музыка Хачатуряна, написанная к одноименному драматическому спектаклю, и, может быть, и популярное название, вписавшее в историю русского театра не одну славную страницу.

Знаменитый вальс из "Маскарада" стал увертюрой и музыкальным лейтмотивом спектакля, но одного вальса и оставшихся фрагментов музыки Хачатуряна к этому спектаклю для двухактного балета не хватило, поэтому использованы куски разных произведений Хачатуряна, и театральной музыки, и симфонической, в отличие от популярных миксов на музыку Шостаковича, в последнее время самого востребованного в балете классика, партитура на сборную музыку Хачатуряна получилась не очень цельной. Но у театра неплохой оркестр (дирижер – Алевтина Иоффе), и новый балет хорошо прозвучал, особенно в лирических фрагментах спектакля. Солисты оркестра даже дважды выходили на сцену, исполняя параллельно с балетными артистами сольные фрагменты музыки.

Музыка для "Маскарада" была выбрана академическая, а за современность в спектакле отвечала в первую очередь сценография (сценограф - А. Орлов), которая обычно определяет время действия. Действие балетного "Маскарада" перенесено из лермонтовских времен в более близкое нам время. Иногда кажется, что точно время не определить, но напрашиваются 90-е ХХ века. Еще не под запретом казино в столицах, в них бушуют страсти, новая элита лихо отплясывает на презентациях, вечерниках и прочих маскарадах. Арбенин в сексуальном прикиде - в пиджаке на голый торс (художник по костюмам - С. Граурогкайте) - по виду герой нового времени - периода зарождения русского капитализма - то ли бандит, то ли успешный бизнесмен, в общем, уважаемый человек. Казнь жены по подозрению в измене, дополненная остракизмом прислуги мужа, которая раздевает и разувает провинившуюся жену перед предсмертной агонией - в стиле тех же, лихих 90-х.

Сцена тонет в темном глянце - пол, задник, стены - тотально черные, блестящие, зеркала, наполненные отражениями и тенями. Что только не взбредет в голову в этом странном мире перекрестных отражений? Символическое пространство, выполненное в модном минимализме: минимум мебели и аксессуаров - картежный стол, кресла и диваны, все на колесиках, запахивающиеся и распахивающиеся портьеры: мрачный интерьер, мрачный, депрессивный мир. Только неоновые деревья в зеркальных тумбах - свежее заимствование с улиц собянинской Москвы.

В интриге спектакля участвуют четыре главных персонажа - Арбенин (Максим Подшиваленко), Нина (Елена Князькова), князь Звездич (Артур Геворгян) и баронесса Штраль (Екатерина Рыбчина). Главный герой балета - Арбенин, ему отдана большая часть танцевального и драматургического материала, но персонаж получился актерски и танцевально не выразительный, и в "Маскараде" доминировала Нина Арбенина, возможно, потому что ее танцевала Елена Князькова.

Когда-то, в начале 90-х, Князькова очень удачно стартовала - получила золотое лауреатство двух престижных балетных конкурсов (Москва, Варна), долгие годы работала с Григоровичем, начинала в его авторской труппе в Москве при Большом театре, а потом была примой у него же в Краснодаре. Сейчас балерина оказалась на периферии балетной Москвы, хотя по уровню дарования вполне могла оказаться и в самом центре.

Нина Князьковой - как бы ни банально это звучало, настоящий луч в темном царстве, царстве морока, выстроенном Симоновым и Орловым - воплощение нежности, женственности, чистоты, неиспорченности и юности (как это удается возрастной балерине? таково мастерство!). По замыслу режиссера Нина - антипод смелой и сексуальной светской львице баронессе Штраль, из-за развязности которой она и стала жертвой подозрительного мужа.

Понятно, что привлекло к Нине старого греховодника Арбенина: грешников притягивает чистота. Впрочем, старым греховодником Арбенин был у Лермонтова, в драме о предыстории Арбенина зритель узнает из его же монолога и обвинений Неизвестного. А в балете у героя нет прошлого, нет и разоблачения Неизвестного. Более того, спектакль начинается со сцены в игорном доме, где в общем адском угаре Арбенин выступает чуть ли не светлым ангелом, спасителем проигравшегося Князя. Объем персонажа, его черная изнанка, в балете потеряны, потерян и объем истории: Арбенин у Лермонтова не верит жене, потому что в своей прошлой, добрачной жизни, знал только лживых женщин и сам обманывал их мужей, а в балете все выглядит как умопомрачение героя в обстановке мрака и обмана. Но Арбенин у Лермонтова - масштабный герой, точней антигерой, мнящий себя сверхчеловеком, а у Симонова про Арбенина можно сказать немного - это статный мужчина плотного телосложения, выглядящий хозяином жизни. В сумасшествие такого персонажа, не склонного ни к рефлексии, ни к переживаниям, не верится. Героя не жалко, жалко его невинную жену, погибшую из-за завышенного самомнения и подозрительности ее мужа.

Второй мужской персонаж - Князь - чуть повертлявей Арбенина, но также обезличен, хотя изначальный замысел противопоставить двух героев нашего времени - серьезный мужчина и прожигающий жизнь тусовщик и плейбой - был интересным.

Возможно, "Маскарад" замышлялся Симоновым как драма сильного человека, который крупно ошибся и серьезно наказан - потерей единственного светлого и любящего человека рядом и сумасшествием, но усилиями Елены Князьковой спектакль вышел трагедией чистой и любящей женщины, невинно пострадавшей от цепи случайностей, равнодушия окружения и озлобленности мужа.

Хореография "Маскарада" в отличие от декораций и режиссерской концепции решена в старом добром стиле, именуемом неоклассикой, без заходов на территорию Эка или Прельжокажа, и даже почти без проявлений фирменного творческого почерка К. Симонова: выкручивания рук маловато, хотя совсем без не обошлось: в сольных фрагментах Арбенин и заламывает их над головой, и ударно, по-симоновски, вращает. Кордебалет до ряби в глазах машет руками как маятниками в знаменитом вальсе. Кордебалетные сцены маскарада вообще поставлены не без ехидства, например, на маскараде князь и баронесса вместе с окружением неожиданно отплясывают что-то опереточное, в стиле шимми.

Лучшими моментами в хореографии "Маскарада" стали дуэты Нины и Арбенина, не только благодаря балерине, обладательнице редкого лирического дара, но и партнеру - с первой поддержки ясно, насколько станцована пара, партнер рядом с хрупкой партнершей смотрится настоящим атлетом, а балерина только что пушинкой вокруг танцовщика не летает.

В целом вопрос - зачем детскому музыкальному театру "Маскарад" - так и остался неразрешенным. Балет "Маскарад"в детском музыкальном театре - создан для взрослого, не юного зрителя. Заход в современность - половинчатый и очень осторожный. Но это новый, хотя и традиционный, сюжетный балет, что у зрителя всегда в цене, с популярным названием, связанным с классиком русской литературы и историей театра, с музыкой известного композитора, добротной хореографией и очень хорошей балериной в главной роли.

Людмила Гусева

/фотограф - Елена Лапина/