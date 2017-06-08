Бродский, Италия, «Орфей»

В лесах итальянского острова Иcкья, на опустевшей вилле известного режиссёра Лукино Висконти вручили премию «Бродский на Искье – Путешественник без границ». Неожиданно для самих себя эту награду получили звезда оперной сцены Любовь Казарновская и генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова.

Из Италии репортаж нашего корреспондента Елены Оганесян.

Елена ОГАНЕСЯН: «Вилла известного режиссёра Лукино Висконти закрывается для посетителей. Вместо фанфар звучит пение птиц. На площадке с видом на средиземное море и арену, где Мария Каллас получала бесценные советы от Висконти, вручают премию «Бродский на Искье – Путешественник без границ».

Певица Любовь Казарновская и генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова получили награды за вклад в развитие культурных отношений между Россией и Италией. Любовь Казарновская часто бывает в Италии, но вручение премии на острове Искья – незабываемое впечатление даже для знатоков.

Любовь КАЗАРНОВСКАЯ: «Я просто как на крыльях сейчас лечу, потому что этот флёр таких людей, этот какой-то луч счастья, который тебя пронзает, когда ты понимаешь, что ты рядом с Висконти, что ты рядом с Каллас получаешь эту премию, рядом с Бродским, что ты погружаешься в эту ауру, в атмосферу и летишь вместе с ними в каких-то совершенно поднебесных сферах, и понимаешь, насколько большая ответственность на тебе лежит быть причастным к таким именам».

Ирина Герасимова удивлена вручением прими, но не родству душ итальянцев и русских.

Ирина ГЕРАСИМОВА: «Для меня это было сюрпризом. Итальянцы – люди во многом очень непредсказуемые, и из Москвы я улетала в статусе почётного гостя и представителя российского СМИ. А оказалось, что я лауреат, это был такой сюрприз! Я лауреат премии Бродского.

/На фото: Любовь Казарновская, мэр города Форио Франческо дель Део, Ирина Герасимова"/

Те эмоции, которые высекают итальянцы это, конечно, фантастические эмоции, и в России это тоже возможно, только мы иногда замораживаемся у себя нашей погодой, дождями, снегами, а, здесь, на Искьи, под искитанским солнцем всё пенится, бурлит, брызжет, и это очень приятно».

Иосиф Бродский знал, как важно не создавать границы, а преодолевать их. «Немыслимый как итог ходьбы Остров как вариант судьбы», – пишет поэт во время своего второго визита на остров Искья».