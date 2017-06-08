К 110-летию со дня рождения Карла Элиасберга

10 июня к 110-летию со дня рождения Карла Ильича Элиасберга в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат произведения Р. Вагнера и А. Шенберга (с ГАСО СССР), М. Балакирева, А. Глазунова, А. Лядова и И. Стравинского (с РНО им. В. Андреева). Записи фирмы «Мелодия».

10 июня 1907 года родился выдающийся советский дирижер Карл Элиасберг. Он окончил Ленинградскую консерваторию по специальности «скрипка» в 1929 году, параллельно обучался дирижированию. С 1929 по 1931 год работал в Театре музыкальной комедии.

Большая часть его творческой жизни связана с Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета, где он работал в 1937-1950 гг.. Под его руководством оркестр стал играть заметную роль в музыкальной жизни северной столицы.

Во время войны многие артисты уехали из Ленинграда, однако дирижер остался. 9 августа 1942 года под управлением Элиасберга состоялось исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшее историческим. За свою деятельность во время войны дирижер был награжден орденом Красной Звезды.

После войны он продолжал руководить оркестром, а также выступал со многими другими коллективами.

Среди осуществлённых концертных и студийных записей — произведения И. Брамса (двойной концерт, симфония № 3, Немецкий реквием), Й. Гайдна (симфонии № 88, 95, 103), Г. Малера (Симфония №4, первая запись в СССР), С. Танеева (симфонии № 1, 3), Д. Шостаковича (симфония № 7).

«Художник своего времени»