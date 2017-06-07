К 90-летию со дня рождения Артура Эйзена прозвучат его записи в Концертном зале радио "Орфей"

8 июня в Концертном зале радио «Орфей» к 90-летию со дня рождения Артура Эйзена прозвучат опера С. Рахманинова «Алеко», старинные русские романсы и народные песни. Записи фирмы «Мелодия».

Народный артист СССР, артист Большого театра Артур Артурович Эйзен родился 8 июня 1927 года в Москве в семье латышского революционера.

В 1944 году, после окончания школы, Артур Эйзен поступил на актерский факультет Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина при Государственном академическом Театре имени Евгения Вахтангова, где учился на курсе Иосифа Толчанова.

Эйзен начал петь в студенческие годы в Щукинском училище, мастерски копируя бас известных певцов – Александра Пирогова, Марка Рейзена, Михаила Михайлова. Всерьез заниматься вокальным пением он решил после первой гастрольной поездки в составе Литературного театра по Украине, где пел на "бис" и оказался "гвоздем" программы.

Вскоре Артур Эйзен поступил на учебу в музыкальное училище, позднее учился в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, затем в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс Владимира Политковского), которую окончил в 1956 году.

Первый значительный успех пришел к певцу летом 1955 года на V Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) – жюри конкурса вокалистов единогласно присудило Артуру Эйзену золотую медаль и звание лауреата.

Параллельно с учебой в консерватории в 1949 1956 годах Эйзен был вокалистом Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А.А. Александрова. В его исполнении звучали многие советские песни не только на концертах, но и по радио, голос стал узнаваемым.

В конце 1956 года состоялся успешный дебют певца на сцене Большого театра в партии Дона Базилио в спектакле "Севильский цирюльник". С января 1957 года он стал солистом Большого театра, где в общей сложности проработал 46 лет и исполнил за это время около 50 партий.

Среди выдающихся сценических образов, созданных Эйзеном, – Борис Годунов, Варлаам ("Борис Годунов"), Мефистофель ("Фауст"), Иван Хованский ("Хованщина"), Фарлаф ("Руслан и Людмила") и другие. Последней премьерой Эйзена на сцене Большого театра стала роль Вагнера в "Фаусте".

Артур Эйзен выступал в самых известных залах мира в сопровождении лучших оркестров и ансамблей. После выступления в "Гранд-опера", где зрители вызывали Эйзена "на бис" много раз, парижские газеты писали о «рождении второго Шаляпина».

Голос Эйзена отличался необыкновенно широким диапазоном, мягкостью звучания, подвижностью, красочностью. Певец с легкостью брал и низкие басовые звуки, и баритоновые верхи. Благодаря актерскому образованию певец мог профессионально перевоплощаться в своих героев, ему были подвластны не только драматические, но и комедийные роли.

Артур Эйзен вел преподавательскую деятельность, с 1986 года являясь профессором Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).

Многие годы Эйзен был главным редактором газеты Большого театра. Являясь пропагандистом музыки XX века, в своих публикациях не раз подчеркивал необходимость создания новых музыкальных произведений и призывал молодых композиторов и исполнителей в Большой театр.

Он был удостоен звания Народный артист СССР (1976), награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы Народов (1988) и медалями.

/фото kino-teatr.ru/