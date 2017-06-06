К 80-летию Неэме Ярви

7 июня в Концертном зале радио «Орфей» к 80-летию Неэме Ярви прозвучит концерт Латвийского национального симфонического оркестра под управлением Н. Ярви. В программе произведения Р. Штрауса – симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель», танцевальные сюиты из опер «Саломея» и «Кавалер розы». Запись из г. Пярну от 14.07.2014г.

7 июня отмечает 80-летие один из крупнейших дирижеров современности, основатель династии музыкантов Неэме Ярви.

Он сотрудничает со знаменитыми оркестрами мира, среди которых Берлинский филармонический оркестр, Оркестр Консертгебау, Симфонический оркестр Баварского радио, лейпцигский оркестр Гевандхауза, Чешский филармонический оркестр, Венский симфонический оркестр, филармоническими оркестрами Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

За свою долгую и успешную карьеру Неэме Ярви занимал множество должностей в различных оркестрах мира. В настоящее время он является художественным руководителем Эстонского национального симфонического оркестра, почетным дирижером гаагского Резиденц-оркестра, Детройтского симфонического оркестра, Гётеборгского симфонического оркестра, дирижером-лауреатом Королевского шотландского национального оркестра и художественным консультантом Дирижерской академии Гштаада. До 2015 года был художественным и музыкальным руководителем Оркестра романской Швейцарии.

Диски Ярви выходили на студиях Deutsche Grammophon, BIS и EMI, а его сотрудничество с компанией Chandos длится более 30 лет. Среди недавних релизов – альбом «Фестиваль Фучика» (с Королевским шотландским национальным оркестром). Всего в дискографии дирижера более 500 записей, в том числе все балеты Чайковского с Бергенским филармоническим оркестром, музыка Иоахима Раффа, Жюля Массне, Эммануэля Шабрие, Камиля Сен-Санса, Курта Аттерберга, Эугена Сухоня, Жака Ибера и Франца Ксавера Шарвенки, симфонические сочинения Прокофьева, Шостаковича, Штрауса, Малера, Дворжака, Глазунова, Грига, Сибелиуса, Нильсена и Брамса. Неэме Ярви активно записывает музыку скандинавских композиторов – Вильгельма Стенхаммара, Хуго Альвена, Нильса Гаде, Франца Бервальда, Юхана Свенсена и Юхана Хальворсена, в том числе эстонских – Рудольфа Тобиаса, Артура Каппа, Эдуарда Тубина и Арво Пярта.

Почетный доктор Эстонской академии музыки и театра, Университета Уэйна, Мичиганского университета, Абердинского университета и Королевской шведской академии музыки, обладатель Ордена Государственного герба, врученного ему президентом Эстонии Леннартом Мери. Мэр Таллинна наградил Ярви первой в истории города почетной лентой и орденом с гербом, а король Швеции Карл Густав XVI присвоил ему звание командора Ордена Северной Звезды.

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/фото meloman.ru/