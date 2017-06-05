"Евгений Онегин" А.С. Пушкина в Концертном зале радио "Орфей"

6 июня в день рождения А.С. Пушкина в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат А. Пушкин «Евгений Онегин» - С. Прокофьев – фрагменты музыки к спектаклю А. Таирова «Евгений Онегин». Исполнители – Дмитрий Дюжев и Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанева. Запись из Большого зала консерватории от 17.05.2017г.

В Большом зале Московской консерватории 17 мая прошел уникальный концерт – бессмертный пушкинский шедевр «Евгений Онегин» предстал в выдающейся, но не столь популярной сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре. Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через двадцать лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радио премьера «Онегина».

Возможно, главной особенностью этого спектакля является то, что в нём используется не гениальная музыка из оперы Петра Ильича Чайковского, а специально написанная, не менее яркая музыкальная композиция другого отечественного мастера века двадцатого – Сергея Сергеевича Прокофьева. Прокофьев, с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом, как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы, при этом не изменяя своему стилю и не инсталлируя общепринятые фигуры речи и клише, связанные с пушкинскими временами. Своеобразная, но первозданная прокофьевская лирика, блестящая оркестровка и редкое для двадцатого века мелодическое богатство отличают всю музыку к спектаклю.

/фото rusconcert.net/