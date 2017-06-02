Концерт памяти Иржи Белоглавека в Концертном зале радио "Орфей"

3 июня в Концертном зале радио «Орфей» в рубрике «Еврорадио представляет» памяти Иржи Белоглавека прозвучит концерт симфонического оркестра Баварского радио под управлением И. Белоглавека. В программе произведения Богуслава Мартину, Леоша Яначека и Антонина Дворжака. Солистка Маддалена Кожена (меццо-сопрано). Запись от 28 апреля 2017 г.

Знаменитый чешский дирижер Иржи Белоглавек скончался 1 июня 2017 г..

Белоглавек был главным дирижером Чешского филармонического оркестра последние четыре года, в январе 2017 года он подписал новый шестилетний контракт. До того на протяжении шести лет Белоглавек был главным дирижером Симфонического оркестра Би-би-си в Лондоне. Кроме того, он сотрудничал с такими всемирно известными оркестрами, как Берлинская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Бастилии в Париже, Королевский театр в Мадриде.

Иржи Белоглавек был первым дирижером, которому после Герберта фон Караяна удалось два года подряд получить престижную премию Gramophone Award.