Радиодни и радионочи в городе Сочи

В Сочи проходит конференция «Будущее регионального радио». В город-курорт на два дня приехали более двухсот руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций страны. В числе участников – генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова. В интервью «ГТРК «Кубань» в городе Сочи она поздравила Российскую академию радио с десятилетием.

Ирина ГЕРАСИМОВА: «Я поздравляю всех академиков и всех гостей, которые присутствуют на этой замечательной конференции. 10 лет – это, конечно, серьёзный путь. И, наверное, я принадлежу к тем, кто стоял у истоков, и эти 10 лет дают мне возможность сравнить то, с чего мы начинали, с тем, к чему мы пришли.

Я должна сказать, что это фантастическая идея – объединить индустрию, посадить её за один стол, дать возможность индустрии дышать одними проблемами, одним воздухом, решать свои проблемы, лоббировать свои интересы. И, безусловно, каждая конференция, которая проходит, это очень серьёзный апгрейд для всех руководителей и участников. Потому что каждый раз ты перезагружаешься. Новая загрузка даёт возможность дышать и даёт дальнейший импульс бизнесу. Это очень, очень важно. Я бы каждой индустрии пожелала такой академии. Я поздравляю Академию и всех академиков. Это очень здорово – работать вместе».

На конференции «Будущее регионального радио» выступают признанные эксперты радиовещательной индустрии, представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной антимонопольной службы, специалисты крупнейших российских радио-холдингов, академики РАР.