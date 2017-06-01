Скончался Иржи Белоглавек

Чешский дирижер Иржи Белоглавек ушел из жизни после продолжительной болезни на 72 году жизни.

"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Иржи Белоглавека, главного дирижера Чешского филармонического оркестра, последовавшей после его храброй борьбы с серьезным заболеванием", - говорится в заявлении оркестра.

Белоглавек родился в 1946 году в Праге. Он изучал дирижирование и игру на виолончели в Пражской консерватории, а затем в пражской Академии музыкального искусства.

С 1995 года Белоглавек стал приглашенным дирижером Симфонического оркестра "Би-би-си", а с 2006 по 2012 года - главным дирижером этого оркестра. Затем в 2012 году он возглавил Чешский филармонический оркестр.

В разные годы он работал с ведущими музыкальными коллективами мира - с Берлинским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром и Бостонским филармоническим оркестром, а также в самых прославленных музыкальных театрах мира - в Королевском театре Ковент-Гарден, в Оперном театре Бастилии в Париже и в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

С 2012 года он является командором Ордена Британской империи за заслуги в области музыки.

/фото operaplus.cz/