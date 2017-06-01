РАР проводит конференцию "Будущее регионального радио"

1 и 2 июня в Сочи в рамках десятилетнего юбилея Российской Академии Радио проходит конференция "Будущее регионального радио". Событие собрало более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России – федеральных, региональных и локальных.

Генеральный директор - художественный руководитель Российского гостелерадиоцентра Ирина Анатольевна Герасимова на конференции в Сочи

Профессионалы радиовещательной индустрии обсуждают управленческие, коммерческие, маркетинговые и юридические аспекты работы региональных и локальных радиостанций в XXI веке. На конференции выступают признанные эксперты радиовещательной индустрии, представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной Антимонопольной Службы, специалисты крупнейших российских радио-холдингов, Академики РАР.