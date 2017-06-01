Проект "День России в мире – Russian Day" представят в прямом эфире радио "Орфей"

3 июня в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Международный культурный проект «День России в мире – Russian Day» представят Юрий Константинович Лаптев (художественный руководитель проекта, народный артист России, солист Мариинского театра, баритон) и Александр Сергеевич Саргиджян (директор проекта).

12 июня 2017 года в третий раз состоится беспрецедентный международный проект «День России в мире – Russian Day», посвященный празднованию Дня России. С лучшими образцами русского инструментального исполнительского мастерства и вокально-хоровой школы публика вновь встретится на самых престижных сценах Швейцарии, Израиля и Германии.

Нашу страну на лучших мировых площадках в День России будут представлять именитые музыканты: Денис Мацуев, Юрий Лаптев, Михаил Гантварг, а также прославленные коллективы: Госхор им. А.В. Свешникова и камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга». Впервые в проекте примет участие Госоркестр Татарстана под художественным руководством Александра Сладковского.

/фото russianday.ru/