Алексей Сканави в прямом эфире радио "Орфей"

1 июня в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» пианист, музыковед, ведущий программ радио «Орфей» Алексей Сканави расскажет о своей новой книге «Записки о музыке. Пара фраз от Алексея Сканави».

Алексей Сканави – настоящий энтузиаст и человек энциклопедического склада ума. В программе на радиостанции «Орфей» он делится со слушателями любовью к музыке, увлекая их за собой в этот волшебный мир. В книге «Записки о музыке» Алексей собрал самые интересные истории, которые помогут лучше понять и полюбить классические музыкальные произведения. Книга будет интересна и профессиональным музыкантам, и всем, кто хочет расширить свой кругозор. Всего пара фраз – и вот уже перед читателями оживает великая музыка и ее создатели.

«Это ни в коем случае не музыковедческий трактат. Здесь читатель найдет забавные факты из жизни великих музыкантов прошлого, узнает интересные подробности, связанные с известнейшими произведениями классической музыки, откроет для себя музыку как удивительный мир, полный чудес, который оказывается гораздо ближе к нам, чем мы порой думаем».