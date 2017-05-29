"Astana Piano Passion" в Концертном зале радио "Орфей"

1 июня в Концертном зале радио «Орфей» гала-концерт лауреатов и дипломантов IV Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion». Музыканты выступают в сопровождении симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением Ержана Даутова. Запись из театра «Астана Балет» от 28.04.2017г.

IV Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion» прошел с 22 по 28 апреля в Астане. В нем приняли участие 252 юных дарования из 43 стран и из более 100 городов мира. В полуфинал члены жюри отобрали 30 молодых пианистов из Казахстана, России, Украины, Японии, США, Австралии, Южной и Северной Кореи, Дании, Италии, Армении, Сингапура и Китая и других стран мира. Финалисты получили возможность выступить на лучших концертных площадках Астаны с Симфоническим оркестром филармонии Астаны.

Данный конкурс предоставляет талантливым детям уникальную возможность громко заявить о себе на весь мир. Выступления участников оценивает авторитетное международное жюри. Победители выступают с концертами в Московской филармонии и на следующем фестивале «Astana Piano Passion».

/фото astana-app.kz/