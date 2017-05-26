DW представляет: Фестиваль музыки барокко в Шветцингене

В субботу, 27 мая, в рамках проекта "DW в гостях у радио "Орфей" прозвучит концерт, состоявшийся в немецкой столице музыки барокко.

Городок Шветцинген считается негласной столицей спаржи - царицы майских полей. В здешних краях этот овощ урождается особенно нежным по вкусу. Но не только это влечет сюда туристов: с 1952 года в Шветцингене, бывшей летней резиденции пфальцских курфюрстов, проводится фестиваль музыки барокко.

На сей раз прозвучат сочинения композиторов так называемой "мангеймской школы": Яна и Антона Стамиц, Карла Тоэски, а также Карла Филиппа Эммануила Баха.

Концерт выходит в эфир 27 мая в 20 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и Московской области, на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея".