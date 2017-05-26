Международный фестиваль "Мир русского театра" пройдет в Тоскане

Дирекция Международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» и редакция журнала «Театрал» при поддержке международного туроператора «Прима Страда» и Союза театральных деятелей России проводят Первый международный фестиваль «Мир русского театра» с 29 мая по 1 июня в Монтекатини Терме в Тоскане.

Программа фестиваля носит культурно-просветительский характер и является социально ориентированной. Русские театры из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, США и Финляндии покажут свои лучшие спектакли, примут участие в «круглом столе», на котором обсудят проблемы театров русского зарубежья, проведут мастер-классы.

Будут представлены самые разные работы. Артисты театра «Кулисы» из Дюссельдорфа сыграют «Стриптиз» Славомира Мрожека в жанре театра абсурда. Театр «Мультигород» из Дезенцано дель Гарда (Италия) покажет спектакль из коротких поэтических добрых историй — «Сказки на всякий случай» Евгения Клюева. В русскоязычном калейдоскопе сюжетов также: «Свободная пара» Дарио Фо театра «Арт-Мастер» из Финляндии, «Скрипка, бубен и утюг» Николая Коляды Будапештского Русского театра-студии, «Женитьба» по мотивам Гоголя театра «Балаганчик & Co» из Турина. Важным событием фестиваля станет премьера постановки по произведению Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлых времен». Этот трагикомический детектив о любви на суд зрителей представят артисты театра «МостЫ» из Эрлангена (Германия).

В программе Фестиваля особое внимание уделяется детям. Русский театр-студия «8+» из Вены представит спектакль «Поллианна» по мотивам книги Элинор Портер, а Русский камерный театр из Софии поставит «Царевну Лягушку».

Цель фестиваля – популяризация русского театрального искусства за рубежом. Оргкомитет фестиваля возглавляет Дирекция ежегодной международной премии «Звезда Театрала», которая на протяжении десяти лет награждает в Москве лучшие работы сезона в 14-номинациях по итогам зрительского интернет-голосования. Пять лет назад в рамках Премии была учреждена специальная номинация – «Лучший русский театр за рубежом». В интернет-голосовании участвуют десятки тысяч зрителей более чем из восьмидесяти стран мира.

По итогам Первого международного фестиваля «Мир русского театра» планируется показ лучшего спектакля одного из театров-участников в Москве в отреставрированном Театре им. Рубена Симонова в течение театрального сезона 2017- 2018г.

Расписание фестиваля и подробная информация о его участниках размещены на сайте журнала «Театрал» - http://www.teatral-online.ru

/фото предоставлено организаторами/