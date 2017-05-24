Опера Доницетти "Дочь полка" прозвучит в Концертном зале радио "Орфей"

26 мая в Концертном зале радио «Орфей» - «Посвящение Е.В. Образцовой». Г. Доницетти – опера «Дочь полка». Исполнители – Дмитрий Корчак (тенор), Ольга Пудова (сопрано), Анна Кикнадзе (контральто), Бруно Пратико (бас-баритон, Италия), Константин Бржинский (баритон), Ирина Мирошниченко (художественное слово), Московский камерный оркестр «Musica viva» и Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Дирижер Денис Власенко. Запись из Большого зала консерватории от 12.04.2017г.

В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в рамках абонемента, посвященного Примадоннам оперы, Благотворительный фонд Елены Образцовой представил концертное исполнение оперы Г. Доницетти «Дочь полка» в честь Елены Образцовой.

В июне 2006 года Елена Васильевна Образцова дебютировала в роли Маркизы де Беркенфилд в спектакле «Дочь полка», представленном Болонским театром «Коммунале» на сцене Токийского Orchard Hall. Роль Маркизы стала последней работой певицы на оперной сцене. По счастливому стечению обстоятельств, ею оказалась именно комическая роль, о которых всегда мечтала певица. Партнерами Елены Образцовой по спектаклю были Хуан Диего Флорес (Тонио), Стефания Бонфанделли (Мари), Бруно Пратико (Сюльпис), дирижер – Бруно Кампанелла.

Опера «Дочь полка» принадлежит к числу лучших произведений Доницетти. Премьера состоялась 11 февраля 1840 года в Парижском театре Комической оперы, прошла с грандиозным успехом и с тех пор эта опера не сходит со сцен театров мира. Впервые в России она была поставлена в Одессе и Санкт-Петербурге 170 лет назад, в 1847 году. Однако в XX веке в нашей стране «Дочь полка» исполнялась крайне редко. В Москве могли услышать эту оперу только в 1981 году на гастролях театра «Эстония», и в 2011 году в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

В связи с концертным исполнением, разговорные диалоги спектакля частично сокращены. Приоритет отдан музыке оперы, которая увлекает богатством мелодий, ритма, виртуозностью вокальных партий, ансамблей, задором и жизнелюбием, что так роднит ее с характером Примадонны Елены Васильевны Образцовой.

/фото fondobraztsovoy.ru/