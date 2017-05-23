К 70-летию Рубена Агароняна прозвучат его записи в Концертном зале радио "Орфей"

25 мая в Концертном зале радио «Орфей» к 70-летию Рубена Агароняна прозвучат сольные записи скрипача и его записи в составе Государственного квартета им. Бородина.

Рубен Агаронян родился в 1947 году в Риге (Литва). Окончил Московскую консерваторию у преподавателя Ю. Янкелевича и аспирантуру – у Л. Когана.

Скрипач является лауреатом престижных международных конкурсов: в 1972 году она победил на Монреальском международном конкурсе, в 1974 г. на V Международном конкурсе им. Чайковского разделил второе место с Юджином Фодором и Русудан Гвасалия (первая премия была не присуждена).

C 1971 г. преподавал в Ереванской консерватории, профессор. С 1982 г. руководил Государственным камерным оркестром Армении. Народный артист Армянской ССР (1980), лауреат Государственной премии Армянской ССР (1988).

В качестве солиста Рубен Агаронян с гастролями выступал в городах бывшего СССР и РФ, стран СНГ, разных странах Европы, Азии, Америки.

В 1996 году он стал первым скрипачом знаменитого струнного Квартета им. Бородина.

Рубен Агаронян: «Ипостаси первого скрипача квартета и солиста во многом схожи…»

/фото borodinquartet.com/