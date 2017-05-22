Международный конкурс Rostrum of composers завершился в Палермо

С 15 по 20 мая в Палермо проходил 64-й международный конкурс Rostrum of composers (Трибуна композиторов, или Трибуна современной музыки), организованный еще в 1954 году ЮНЕСКО и в настоящее время проходящий под эгидой Международного совета по музыке (International Music Council) и Европейского союза радиовещателей (EBU). На этом конкурсе радиостанции из разных стран демонстрируют новейшие звукозаписи современной академической музыки.

Россию вот уже 12 лет представляет радио "Орфей". Одним из сочинений, показанных на конкурсе нашей станцией, были "Четыре краткие сцены по Сэмюэлю Беккету" молодого композитора, выпускника Санкт-Петербургской консерватории Сергея Стройкина - лауреата Конкурса молодых композиторов на радио "Орфей" этого года. Сочинение Сергея Стройкина вошло в тройку призеров в категории авторов до 30 лет. Это означает, что в течение года не менее 30 национальных радиостанций не только в Европе, но и в Австралии, США, Аргентине, на Тайване и в Гонконге, включат произведение Сергея Стройкина в план своих трансляций и ознакомят с ним свою аудиторию.

Мы желаем большого успеха молодому автору!

/фото rostrumplus.net/