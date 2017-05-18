К юбилею Сергея Стадлера

20 мая в Концертном зале радио «Орфей» к юбилею Сергея Стадлера прозвучит концерт Литовского камерного оркестра под управлением Саулюса Сондецкиса, солист - Сергей Стадлер. В программе произведения Н. Паганини. Запись из Большого зала консерватории от 02.10.1983г.

20 мая исполняется 55 лет Сергею Стадлеру – знаменитому скрипачу, названному академиком Д. Лихачёвым «русским Паганини», дирижёру, народному артисту России.

Музыкант окончил Ленинградскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, затем аспирантуру Московской консерватории имени П.И. Чайковского. В разные годы педагогами С. Стадлера были такие выдающиеся музыканты, как Л. Коган, В. Третьяков, Д. Ойстрах, Б. Сергеев, М. Вайман, Б. Гутников.

Лауреат международных конкурсов «Концертино-Прага» (1976, Первая премия), имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1979, Второе Гран-при и Специальный приз за лучшее исполнение французской музыки), имени Яна Сибелиуса в Хельсинки (1980, Вторая премия и Специальный приз публики) и имени П. И. Чайковского в Москве (1982, Первая премия и Золотая медаль).

Сергей Стадлер гастролировал более чем в 70 странах мира. Он сотрудничал со знаменитыми пианистами, среди которых Вольфганг Заваллиш, Михаил Плетнёв, Питер Донохоу, Барри Дуглас, Мишель Дальберто, Жан-Ив Тибоде, Герхард Опитц, Феликс Готлиб, Евгений Кисин. Много выступает с сестрой — пианисткой Юлией Стадлер. Скрипач играл в ансамблях с Александром Рудиным, Виктором Третьяковым, Александром Князевым, Юрием Башметом, Борисом Пергаменщиковым, Юлианом Рахлиным, Трульсом Мёрком, Дмитрием Ситковецким, Леонидасом Кавакосом, Николаем Цнайдером. Сергей Стадлер выступал с ведущими коллективами мира под управлением выдающихся дирижёров. Участвовал в наиболее значимых фестивалях в России, Зальцбурге, Вене, Стамбуле, Афинах, Хельсинки, Бостоне, Брегенце, Праге, на Мальорке, в Сполетто, Провансе и других.

Сергей Стадлер играл в открытых концертах на скрипке Паганини Il Cannone работы Гварнери дель Джезу.

Благодаря уникальной памяти С. Стадлер обладает обширным музыкальным репертуаром. Является первым исполнителем ряда сочинений современных композиторов.

В дирижёрской деятельности С. Стадлер отдает приоритет крупным симфоническим произведениям и опере. Занимал пост главного дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета (2007–2009), Симфонического оркестра России, Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Осуществил множество оперных постановок в различных театрах. Впервые в России под руководством С. Стадлера были исполнены оперы «Троянцы» Берлиоза, «Феи» Вагнера, «Иван Грозный» Бизе, «Пётр Первый» Гретри, балет Бернстайна «Диббук», а также оригинальная 10-частная версия симфонии «Турангалила» Мессиана.

Музыкант записал более 40 CD. Преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, с 2009 по 2011 год занимал пост ректора Санкт-Петербургской консерватории. Мастер-классы С. Стадлера проходили в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре и других странах. Принимает участие в работе жюри престижных международных конкурсов.

В 2014 году Сергей Стадлер был удостоен Премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры.

/фото meloman.ru/