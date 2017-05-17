Новый альбом Александра Загоринского и Эйнара Стина-Ноклеберга
  • Главная
  • Новости
  • Дачный фестиваль имени Шаляпина в Плёсе представят в прямом эфире радио "Орфей"

Дачный фестиваль имени Шаляпина в Плёсе представят в прямом эфире радио "Орфей"

17 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» о Дачном фестивале имени Шаляпина в Плёсе расскажут Аскар Абдразаков (Народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра (бас), ведущий программ радио «Орфей», художественный руководитель фестиваля) и Инга Каримова (директор Дачного фестиваля им. Шаляпина).

20 и 21 мая в Плёсе в третий раз пройдет ставший традиционным Дачный фестиваль имени Шаляпина. С каждым годом мероприятие становится масштабнее - Плёс объединяет всё больше известных артистов, деятелей культуры и искусства.

Фестиваль откроется вечером 20 мая в Левитановском культурном центре, где с сольной программой выступит пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев. Второй день фестиваля порадует гостей торжественной церемонией возвращения в Дом-музей Исаака Левитана похищенных в 2014 году картин великого художника. Также в этот день на набережной Плёса будет заложен камень в основание скульптурной группы, посвященной Федору Шаляпину, автором которой является народный артист Российской Федерации Александр Рукавишников.

Другие подробности фестиваля в нашем эфире в 16.00.

Вернуться к списку новостей

stanmus.ru
kamburova.theatre.ru
РАР

Опрос

все опросы
Включая радио "Орфей", Вы ожидаете, что...

Завершить Please select minimum {0} answer(s). Please select maximum {0} answer(s).

Рассылка

Астория
Мегаплан помогает!
Я супермаркет
Weekend