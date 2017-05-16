Когда физики и лирики не спорят

Хоровое пение – душа России. Истоки древней русской земли неразрывно связаны с ним: крестьянский быт и православная вера немыслимы без акапельного хорового звучания. Вся тысячелетняя история нашей страны прошла под хоровое пение – ведь русская соборность, общинность столь красиво выражены именно в стройном, сочном, многогранном хоровом исполнительстве. И даже в атеистическое советское время хоровое пение не только не умерло, но нашло иной выход своему бытованию – в массовой, патриотической песне, доказывая глубинное значение этого феномена для народного духа.

Сегодня хоровые традиции получили у нас новый импульс к развитию. О хоровом жанре вспомнили и стали печься на самом высоком уровне – возрождено Всероссийское хоровое общество, возглавляемое ныне самим Валерием Гергиевым. В стране существуют десятки высококлассных профессиональных хоровых коллективов, причем с качеством мирового уровня можно встретиться не только в российских столицах, но и весьма далеко от них.

Помимо профессионального хорового исполнительства бурный рост переживает сегодня музицирование, одна из самых простых и естественных форм приобщения широких слоев населения к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. В деле вовлечения в этот благотворный процесс именно молодого поколения огромную роль играют хоровые коллективы при высших учебных заведениях. Сегодня весьма интересные хоры успешно существуют при многих университетах – например, в столице к таковым можно отнести хоры МГУ имени Ломоносова и Инженерно-физического института, Гуманитарного и Социального университетов, недавно появился хор при Институте международных отношений, есть и другие позитивные примеры в московских вузах.

Среди них, безусловно, заметное место занимает Камерный хор Московского физико-технического института, отметивший на днях свой первый юбилей. За десятилетие существования коллектив добился заметных успехов, став лауреатом нескольких конкурсов, записав несколько дисков, и удостоившись звания «ректорского» - такое признание он получил от ректора МФТИ, ч.-к. РАН Н.Н. Кудрявцева. С самого первого дня коллектив возглавляет талантливый хормейстер Александра Николаевна Лузанова – выпускница Московской консерватории по классу С.С. Калинина. Таким образом, высокие консерваторские традиции, великая хоровая школа Московской консерватории укореняются и развиваются в деятельности хора Физтеха.

Юбилейный концерт, состоявшийся в стенах университета, продемонстрировал высокое мастерство коллектива, которому подвластны самые разные пласты музыки: духовные песнопения, русская (Бортнянский, Чайковский, Танеев, Прокофьев) и западная (Бах, Перголези, Сальери) светская классика, современные композиции (Блантер, Новиков, митрополит Иларион Алфеев), обработки народных песен, причем не только русских. Замечательные солисты хора Екатерина Лескова, Алексей Кадурин, Алексей Захаренков, Дарья Мокроусова, Татьяна Соловьева, Марина Кожевникова, Ирина Кобозева, Владимир Овчинкин украсили концерт и подтвердили солидные певческие ресурсы хора. Ведь неслучайно молодой коллектив берется и за отрывки из опер – ибо есть нешуточный потенциал!

Отличительной чертой коллектива является умное, вдумчивое пение, полное продуманных динамических и тембральных красок, звуковых контрастов – в нем чувствуется работа мысли и подлинная глубина, что и не удивительно – любители-то совсем не простые в этом хоре – сплошь цвет российской инженерной мысли, да к тому же еще и одаренные музыкально, способные творить не только в рамках своей основной специальности, но и на академической сцене.

Казалось бы, в техническом, совсем не профильном вузе существует музыкальный коллектив – что за блажь? Но, конечно, это не случайность, это – продуманная стратегия, когда «технари» получают еще и такую необычную возможность творческого самовыражения. Честь и хвала ректору университета Николаю Николаевичу Кудрявцеву, что понимает и поддерживает это стремление, что дает возможность расцвести столь прекрасному цветку в стенах одного из ведущих, наиболее престижных отечественных технических вузов.

Александр Матусевич