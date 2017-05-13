«Нам дороги эти позабыть нельзя», или Зачем хору русской песни исполнять музыку военных лет

11 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского прошел концерт Академического хора русской песни под управлением Николая Азарова. Выступление было посвящено Дню победы.

Программа концерта целиком состояла из легендарных песен военных лет, которых знают и любят в России везде – от Калининграда до Владивостока. «Синий платочек», «Темная ночь», «Смуглянка», «Соловьи», «Дорога на Берлин»… Их пели наши отцы и деды. Песни вели их в бой, поддерживали в трудные минуты, а некоторые, написанные уже после войны, звучали в военных кинофильмах и постепенно становились частью славной истории победы.

Как признается художественный руководитель Академического хора русской песни Николай Азаров, это первое выступление с такой программой не только его коллектива, но и народного хора вообще. «Мы понимали, что это не совсем наш жанр, но тема Великой Победы, не побоюсь этого слова, свята, поэтому мы должны были сделать такой концерт».

Все получилось более, чем достойно. В зале периодически слышались всхлипывания, а по завершению концерта слушатели устроили музыкантам продолжительную овацию. Изначально выступление должно было быть театрализованным, но позже устроители концерта отказались от этой идеи и решили его в более строгом академическом духе (но тоже с костюмами и танцами), что тоже не совсем типично для коллективов такого рода. В концерте принял участие солист московского театра «Новая опера» Алексей Татаринцев и Оркестр народных инструментов Академического хора русской песни под руководством народного артиста России Игоря Обликина. Аранжировки для хора написал композитор Игорь Кантюков.

«Было очень много сомнений по поводу программы. Часто спрашивали, зачем исполнять «Священную войну» или «Поклонимся великим тем годам», когда уже есть их эталонные исполнения. Я считаю, что эти песни до сих пор живут, и их нужно исполнять в концертах. Когда мы их пели, зал встал. По-моему, это самый красноречивый ответ на этот вопрос, - рассказывает Николай Азаров. – Наш коллектив давно не видел такого приема».