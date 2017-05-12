В Москву приехала передвижная выставка петербургских художников

Музейно-выставочный центр «Петербургский художник» открыл выставку «Коллекция перемен. Ленинградская школа живописи» в Государственном музее – культурном центре "Интеграция" им. Н.А. Островского.

В передвижную выставку, объединившую творчество мастеров ленинградской школы реалистической живописи, вошли лучшие живописные работы из фондов музейно-выставочного центра «Петербургский художник». За два года выставка прошла в Пскове, Торжке, Твери, Владимире, Минске и Пензе. Теперь работы ленинградских мастеров впервые смогут увидеть жители и гости Москвы.

Вошедшие в экспозицию произведения показывают высокий уровень мастерства и традиции ленинградской академической школы, сложившиеся в стенах института им. И. Е. Репина в послевоенное время. На выставке представлены произведения, в которых авторы раскрывают красоту северной природы, Ленинграда и его окрестностей, Карельского перешейка и средней полосы России, а также этюды и картины на тему Великой Отечественной войны, портреты творческой интеллигенции и портреты-эскизы к картинам, благодаря которым перед зрителем возникает собирательный образ, раскрывающий характер эпохи.

Выставка продлится до 25 мая.