К 125-летию со дня рождения Артура Лурье

13 мая в Концертном зале радио «Орфей» «Еврорадио представляет»: к 125-летию со дня рождения Артура Лурье концерт Бориславы Таневой (фортепиано) и Милы Миховой (сопрано). В программе фортепианные пьесы и романсы А. Лурье.

Артур Винсент Лурье — композитор один из крупнейших представителей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда XX столетия, писатель, теоретик, критик.

В 1913 году он окончил Петербургскую консерваторию по классу теории и композиции у Глазунова, но не сдал последний экзамен и не получил диплом, возможно потому, что Глазунов не одобрял экспериментов своего ученика: то была ранняя форма атональной додекафонной музыки еще до Шенберга. Лурье также развивал теорию о том, что можно включать в музыкальное произведение все, вплоть до звучания различных предметов и шумов. Позднее это стало называться конкретной музыкой и из теории перешло в практику многих композиторов.

Лурье был дружен c футуристами, поэтами и художниками и, разделяя их взгляды, распространял их и на музыку. В 1914 году вместе с Бенедиктом Лившицем и художником Георгием Якуловым он написал Петербургский футуристический манифест «Мы и Запад», провозглашавший принципы, общие для всех трех искусств — поэзии, живописи и музыки. В это время Лурье создал композицию «Формы в воздухе», в которой попытался провести аналогию музыкальной формы с живописью кубистов (даже ноты он свободно располагал на нотном листе, подобно их геометрическим фигурам). Он также написал музыку к пьесе Велемира Хлебникова «Ошибка смерти», к стихотворению Маяковского «Наш марш» и др.

Революцию Артур Винсент принял, и она его тоже — до поры до времени. Впоследствии он писал: «Впервые мальчикам-фантастам сказали о том, что они могут осуществить свои мечты. За эту веру в нас мы безоговорочно вошли в Революцию». В этот период композитор создал 12 хоров на стихи Блока «Двенадцать», звуковые плакаты на стихи Маяковского, издает популярные брошюры, где пишет, что из всех искусств главнейшим является музыка.

Артур Лурье был одним из вдохновителей Анны Ахматовой, с которых их связывали личные отношения.

В 1922 году Лурье уехал в командировку в Берлин и назад в Россию уже не вернулся. В 1924 году он переехал в Париж, где получил работу музыкального аранжировщика и стал домашнем секретарем Игоря Стравинского, музыку которого очень ценил и о котором писал статьи и редактировал его музыкальные сочинения. В Париже Лурье написал две симфонии, одну из которых назвал «Диалектической», а также оперу «Пир во время чумы». В 1941 году он успел убежать от нацистов в США, где прожил 25 лет.

Долгое время как композитор он был безвестен. Только в 1991 году выдающийся скрипач Гидон Кремер, который открыл для себя и полюбил музыку Артура Лурье, считая его гениальным, сумел привлечь внимание к столетнему юбилею композитора. В США был снят документальный фильм о Лурье «В поисках утраченного Орфея». Были исполнены и записаны на концертах в Петербурге, Кельне и Бостоне его ранее никогда не публиковавшиеся произведения. В Кельне состоялась премьера оперы «Арап Петра Великого» в полном концертном исполнении. Новое поколение молодых музыкантов начинает открывать для себя музыку Лурье, которая опередила свое время.

«Мы и Запад»: пощечины Артура Лурье

/фото lourie.ch/