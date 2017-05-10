К 70-летию Геннадия Александровича Дмитряка

12 мая в Концертном зале радио «Орфей» к 70-летию Геннадия Александровича Дмитряка прозвучит концерт Государственной академической хоровой капеллы России им. А. Юрлова и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана. Дирижер – Геннадий Дмитряк. В программе – кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» и Г. Свиридова «Курские песни». Запись из Большого зала консерватории от 21.04.2008г.

Геннадий Дмитряк – один из крупнейших современных отечественных хоровых и оперно-симфонических дирижеров. Капелла России имени А.А. Юрлова, которую он возглавляет с 2004 года, под его руководством сохраняет лидирующие позиции ведущего музыкального коллектива страны.

Г. Дмитряк получил образование в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Его учителями и наставниками были замечательные музыканты А. Юрлов, К. Кондрашин, Л. Гинзбург, Г. Рождественский, В. Минин, В. Попов.

Музыкант работал в качестве дирижера в Московском камерном музыкальном театре под руководством Б.А. Покровского, Театре оперы и балета имени Г. Лорки в Гаване, Московском камерном хоре, Государственном академическом русском хоре СССР п/у В. Минина, Академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, театре «Новая Опера» имени Е. В. Колобова.

Важным этапом в творческой деятельности дирижера стало создание Ансамбля солистов «Капелла “Московский Кремль”». Этот коллектив не только занял ведущее место в музыкальной жизни России, но и осуществил множество гастролей за рубежом, дав в общей сложности свыше 1000 концертов.

Наиболее полно творческий потенциал Геннадия Дмитряка раскрылся в должности художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова. Благодаря его высокому профессионализму и творческой энергии Капелла заняла ведущее место среди хоровых коллективов страны, значительно расширилась география российских и зарубежных гастролей коллектива, его репертуар пополнился сочинениями современной музыки.

Геннадий Дмитряк выступает не только как хоровой, но и как симфонический дирижер. Это позволило Капелле реализовать ряд крупных музыкальных проектов в творческом союзе с известными симфоническими оркестрами: Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова, оркестрами «Новая Россия», «Русская филармония», Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана.

Под началом Геннадия Дмитряка капелла развивает общественную и просветительскую деятельность, выступая с программами из сочинений русской хоровой музыки в регионах России. Геннадий Дмитряк ведет активную общественную работу как член Президиума возрожденного Всероссийского хорового общества, как руководитель Сводного детского хора Центрального федерального округа России, как председатель и член жюри всероссийских хоровых фестивалей и смотров. В течение шести лет Г.А. Дмитряк руководил мастер-классом по хору и дирижированию в Летней духовной певческой академии в Сербии.

Важным направлением в творческой деятельности дирижера остается исполнение сочинений современных отечественных композиторов: А. Ларина, А. Караманова, Г. Канчели, В. Кобекина, А. Чайковского, А. Шнитке, Р. Щедрина и других.

Дирижер участвовал в исполнении и записи нового Гимна Российской Федерации, принимал участие в инаугурации Президента России В. В. Путина в 2004 году в Большом Кремлевском Дворце, был главным хормейстером сводных хоров в дни празднования юбилеев Победы в Великой Отечественной войне. В период проведения 4-го форума Альянса цивилизаций ООН в Катаре в декабре 2011 года выступал главным хормейстером всех его культурных программ. Принимал участие в церемонии открытия и культурной программе Паралимпиады Сочи-2014.

Геннадий Дмитряк – организатор и художественный руководитель фестиваля «Кремли и храмы России», призванного познакомить широкий круг слушателей с русской вокально-хоровой музыкой, а также Музыкального фестиваля Капеллы имени А.А. Юрлова «Любовь святая», возрождающего традиции «юрловского стиля» – практику проведения крупных вокально-симфонических концертов, объединяющих большие составы оркестровых и хоровых профессиональных и любительских коллективов.

Геннадий Дмитряк осуществил яркие проекты студийной записи шедевров русской хоровой музыки на компакт-диски. Преемственность юрловским традициям обнаруживает себя в особом отношении Геннадия Дмитряка и капеллы к творчеству Георгия Свиридова. К 100-летию со дня рождения композитора коллектив успешно осуществляет проект студийной записи Антологии его хоровых сочинений.

«Возвращаясь к истокам». В беседе с Геннадием Дмитряком

/фото meloman.ru/