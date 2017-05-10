Алексей Колосов в прямом эфире радио "Орфей"

13 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Алексей Колосов - композитор, джазмен, радиоведущий, теоретик джаза, арт-директор многих международных джазовых фестивалей – расскажет о Втором Международном конкурсе молодых джазовых исполнителей BIG SKY-2017.

В эти дни в Москве проходит Второй Международный конкурс молодых джазовых исполнителей BIG SKY-2017. Особенность и привлекательность конкурса состоит в том, что Big Sky –это единственный конкурсный проект, где в состав жюри входят представители всех направлений музыкального менеджмента мирового уровня: продюсеры, промоутеры, главы рекорд компаний, дистрибьюторы музыкальной продукции, главы концертно-фестивальных агентств, джазовых клубов, концертные директора и агенты. В работе жюри конкурса в этом году примут участие также ярчайшие звезды мирового джаза, дважды обладатели премии «Грэмми» американский гитарист, Ли Ритенаур и американский саксофонист Эрик Мариенталь.

Конкурс Jazz Big Sky, созданный джазменом и арт-директором Алексеем Колосовым, за плечами которого множество громких международных джазовых фестивалей - это совершенно новый формат для поддержки одаренных музыкантов, первая в мире площадка для прямого контакта и представления талантливых новичков джаза мировому джазовому менеджменту.

/фото jazzbigsky.com/