Памяти великого «звездочета»

26 апреля, в день рождения Святослава Бэлзы, в московском театре «Геликон-опера» прошел вечер памяти знаменитого музыковеда. В этом году ему исполнилось бы 75 лет.



Говоря о Святославе Бэлзе, легко можно утонуть в превосходных степенях и эпитетах. Это был страстно увлеченный своим делом энергичный человек с богатейшей эрудицией, харизмой и шармом. Бэлза прекрасно знал и любил литературу, музыку и искусство в целом. Жившая с ним по соседству заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон-опера» Марина Андреева вспоминает, как периодически видела Святослава Игоревича с огромным тяжелым чемоданом – постоянным спутником его путешествий. Когда она иронично спросила, не кирпичи ли он перевозит, Бэлза ответил, что в чемодане только книги.

Навсегда останется загадкой, как ему удавалось успешно сочетать в себе серьезного ученого музыко- и литературоведа и при этом чувствовать себя на телевидении как в своей тарелке, а еще проводить в легкой, непринужденной манере, с искрометным чувством юмора бесчисленные концерты, конкурсы и фестивали.

Конечно, во многом этому способствовала среда, в которой рос будущий музыковед. Его отец, Игорь Федорович, был композитором, историком культуры, с интересом изучал философию, живопись, литературу, читал лекции в университетах Европы. У матери, Зои Константиновны, было медицинское образование, но это не помешало ей стать автором нескольких книг о музыке. Друзья семьи шутя расшифровывали фамилию Бэлза как «большая энциклопедия лишних знаний автора». С детства родители мечтали, чтобы маленький Святослав связал свою жизнь с музыкой, поэтому вместо того, чтобы играть с мальчишками во дворе в футбол, он проводил вечера в концертных залах Московской консерватории и Большом театре. Бэлза учился в элитной английской школе, занимался фехтованием и даже был чемпионом Москвы среди юношей. Позже он стал знаменитым исследователем и телеведущим, вошел во многие творческие союзы и даже получил звание народного артиста России, но сумел сохранить скромность, интеллигентность, чувство юмора и легкую самоиронию. Когда в одном из интервью его журналистка назвала звездой, он сказал: «Я не звезда, я звездочет».

Святослав Бэлза умер 3 июня 2014 года после продолжительной болезни и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Михаил Егиазарьян, Анна Пегова и Игорь Федоров

Бэлза был большим другом театра «Геликон-опера» и его руководителя Дмитрия Бертмана. Даже 27 лет назад, когда театр только начинал свой творческий путь, Святослав Игоревич постоянно приходил на все премьеры.

Вечер памяти прошел в формате камерного, почти семейного (в смысле близости и душевной теплоты, которая исходила ото всех его участников) концерта, в котором музыкальные номера перемежались с воспоминаниями о нетривиальных случаях из жизни знаменитого музыковеда. Последних хватило бы, пожалуй, на написание приключенческого романа или солидной монографии с живым, увлекательным повествованием.

В концерте, режиссером которого выступила Екатерина Облезова, приняли участие солистки «Геликона»: Марина Андреева, Ксения Вязникова, Алиса Гицба, Наталья Загоринская, Лариса Костюк, Анна Пегова. Были и приглашенные артисты: российский баянист с мировым именем Айдар Гайнуллин; знаменитый концертирующий солист-кларнетист Игорь Федоров; известный не только своей группой «Моральный кодекс», ролями на экране и музыкой к кинофильмам, но и профессиональным коллективом «QUEENtet», исполняющим шедевры мировой классики, Сергей Мазаев; скрипач-виртуоз Максим Федотов и выдающийся трубач, ученик Тимофея Докшицера, Семен Мильштейн. В числе гостей вечера были и молодые, талантливые музыканты, уже весомо заявившие о себе многочисленными победами на престижных музыкальных состязаниях и выступлениями на легендарных сценах России и мира. Это пианистка Анастасия Махамендрикова, которая в 13 лет выпустила свой первый сольный диск на американском лейбле, и ее коллега по инструменту и по обучению в ЦМШ Варвара Кутузова.

В программе прозвучали популярные произведения Чайковского, Рахманинова, Паганини, Баха-Марчелло, Шуберта, Шопена, Беллини-Ловрельо, Доницетти, Пьяццоллы, Щедрина, а также современных и пока редко исполняемых Кристофера Болла, Лоуэлла Либермана, Айдара Гайнуллина. Завершился вечер музыкой Эдуарда Артемьева из кинофильма с символическим для этого концерта названием «Свой среди чужих».

Концерт вели сыновья Святослава Игоревича – Игорь и Федор Бэлза. В финале на сцену поднялся очаровательный малыш, внук Сергей, вызвав своим появлением волну умиления в зале. Несмотря на то, что никто из потомков знаменитого музыковеда пока не связал профессионально свою жизнь с музыкой или литературой, все равно остается ощущение, что его дело продолжает жить. Жить в памяти и творчестве тех, кто был так или иначе связан с этим выдающимся человеком.



Наталия Сергеева

Фото: Ирина Шымчак