"Шум времени": лица, образы, судьбы

Представляем вашему вниманию новую программу "Шум времени", посвященную событиям в художественном мире России, связанным с революционными событиями 1917 года.

Научно - историческая реконструкция спектакля по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» в постановке Вс. Мейерхольда (1917)

Ирина Кленская: "Русская революция началась с "Маскарада". 25 февраля 1917 года - премьера драмы Лермонтова в постановке Мейерхольда. Музыка Александра Глазунова. Художник спектакля - Александр Головин. Обстановка тревожные, но люди все равно шли в театр..."

Александр Васькин: "И какие люди! Спектакль должен был быть поставлен к 100-летию со дня рождения Лермонтова, то есть в 1914 году. За два года до этого Мейерхольд стал репетировать. Шесть лет продолжалась работа над спектаклем. В театральных журналах того времени писали: "Что будут говорить через 100 лет о "Маскараде"? Только то, что его ставят-ставят и никак не могут поставить". Главные роли Мейерхольд отдал главным актерам Александринки. Арбенина играл Юрьев, его жену Нину - Рощина-Инсарова. По сути этот спектакль намечался как бенефис Юрьева на сцене. 25 лет на сцене"

Ирина Кленская: "Юрьев всю жизнь носил кольцо с монограммой Николая II. Он считал, что этот царь спасет отечество..."

Александр Васькин: "Мейерхольд, который уже тогда был известен, как театральный экспериментатор, ставит по-своему"Маскарад" - самый дорогой спектакль своей эпохи. Головин все шесть лет занимается его оформлением, ездит в Париж, Лондон, выбирает ткани. Он же занимается сценографией"

Ирина Кленская: "Несколько тысяч эскизов сделал Головин! Невероятной красоты и пышности спектакль. Сверкали эполеты, сверкали наряды дам в зале, великие князья наполняли зал. А в это время смотрите, что происходит... "

Программа выходит по воскресеньям в 12:00 (мск). Ближайший выпуск уже 7 мая.

Фото: vr-lab.com