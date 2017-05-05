Маргарита Каратыгина расскажет о фестивале "Вселенная звука" в прямом эфире радио "Орфей"

11 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории Маргарита Ивановна Каратыгина расскажет о XV Международном музыкальном фестивале «Вселенная звука», который пройдет с 8 мая по 28 июня.

Международный музыкальный фестиваль «Вселенная звука» ежегодно проводится Научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с 2003 года.

Страны-участницы «Вселенной звука»-2017: Армения, Индия, Иран, Италия, Мексика, Норвегия, Республика Корея, Россия, Тайвань (КНР), Турция.