Х Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

26 апреля в Гамбурге стартовал юбилейный Х Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.

На протяжении 2-х дней с 26 по 27 апреля в Кирхе Св. Михаила проходили прослушивания конкурсантов. В этом году на конкурс в Гамбурге подали заявки 26 человек. К участию в конкурсе были допущены 19 человек. Это представители органных школ Германии, России, Италии, Австрии, Кореи, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии и даже Австралии и Китая.

В жюри гамбургского тура представители России, Германии, Франции: Кристоф Шенер, главный органист Кирки Св. Михаила в Гамбурге; Тома Даль (Thomas Dahl), главный органист Кирхи Св. Петра в Гамбурге; Кристоф Манту, профессор Парижской консерватории и главный органист парижской церкви Сен-Северин; Даниэль Зарецкий, профессор Петербургской консерватории.

28 апреля в Кирхе Св. Михаила были объявлены результаты европейского тура конкурса. Среди конкурсантов, прошедших на второй тур, органисты из России, Чехии, Польши, Венгрии, Германии и Кореи.

Mansur Yusupov / Мансур Юсупов (Россия)

Sora Yu / Сора Ю (Корея)

Seeun Oh / Сиун О (Корея)

Krzysztof Musial / Кжыштоф Мусиал (Польша)

Hyoju Ahn / Юджу Ан (Корея)

Vladimir Korolevsky / Владимир Королевский (Россия)

Anna Alexeeva / Анна Алексеева (Россия)

Zita Nauratyill / Зита Науратилл (Венгрия)

Raphael A. Vogl / Рафаэль Аттила Фогль (Германия)

Michael Bártek / Михаэль Бартек (Чехия)

Elisabeth Ruleva / Елизавета Рулева (Россия)

По традиции конкурс сопровождается фестивалем «Орган+». В рамках которого 28 апреля состоялся заключительный концерт «Был у Христа младенца сад» с участием, солистки Венской оперы Термине Зарян, известного гамбургского баритона Анатолия Сафиулина, солиста Гамбургской оперы Довлета Нургельдиева, Хора Mädchenchor Hamburg (Leiterin Gesa Werhahn), лауреатов конкурса имени Микаэла Таривердиева Моритца Шотта (Германия), Антонио ди Дедда (Италия), Лады Лабзиной (Россия), легендарного скрипача Марка Лубоцкого, виолончелистки Ольги Довбуш-Лубоцкой, немецкого актера Paul Sonderegger. Концерт посвящен 500-летию Реформации. «EIN GARTEN WAR WITH ROSEN VIEL. Русское приношение немецкой Реформации». Специально для этого концерта известный композитор, дирижер, пианист, музыкальный деятель Михаил Аркадьев написал сочинение «Пассакалии», посвященное Марку Лубоцкому и Альфреду Шнитке.

На протяжении многих лет конкурс проводится при поддержке Сената Гамбурга. А 26 апреля в Ратуше Гамбурга мэр Калининграда Александр Ярошук и Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц подписали Меморандум о сотрудничестве между Калининградом и Гамбургом.

«Гамбургский тур нашего конкурса, - рассказывает Арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева, - в этом году собрал рекордное число участников, это самый популярный первый тур из трех первых туров, которые проходят еще и в Лоуренсе (США, Канзас) и в Москве. Председатель жюри конкурса в Гамбурге Кристоф Манту так же отметил необычайно высокий уровень всех участников 1 тура конкурса в Гамбурге и трудности выбора 10 человек. По его мнению все гамбургские участники могли бы продолжить соревнования».

1 мая стартовал 1 тур конкурса в Лоуренсе (Канзас, США). Уже в четвертый раз Канзасский Университет организует северо- американский тур конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Конкурсные прослушивания проходили с 1 по 3 мая в The Dane and Polly Bales Organ Recital Hall / Органный Концертный Зал Дена и Полли Бейл.

В этом году в Лоуренсе на участие в конкурсе было подано 11 заявок. Из них 9 органистов из США и Канады были допущены к конкурсным прослушиваниям.

В жюри северо-американского тура конкурса вошли профессора Канзасского Университета: Джеймс Хигдон и Майкл Бауэр, а так же профессор Университета Вичиты Линн Дэвис и профессор органа, клавесина и импровизации Университета Рочестера Эдоардо Белотти.

Специальный гость конкурса - лауреат 1 премии VIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и лауреат 3-й премии 20-го Международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге - Алина Никитина дала сольный концерт в Органном Концертном Зале Дена и Полли Бейл. Сольный концерт в этом концертном зале является одним из специальных призов для победителя конкурса.

В рамках конкурса состоялись так же три мастер-класса, презентующие разные органные школы: мастер-класс по итальянской музыке провел профессор Эдоардо Белотти, по французской музыке – профессор Линн Дэвис, русскую органную школу представила Алина Никитина.

По завершении прослушиваний 3 мая жюри конкурса единогласно приняло решение - 4 человека из 9 прошли на второй тур:

Tyler Boehmer, Canada

Jacob Hofeling, the USA

Andrew Morris, the USA

Shayla Van Hal, the USA

Все, прошедшие на 2 тур участники конкурса, продолжат соревнования в Калининграде, и кто-то из них обязательно станет обладателем главного приза конкурса – янтарного ангела, символа конкурса.

Арт директор конкурса Вера Таривердиева отметила высокий уровень участников северо-американского тура. «Огромное впечатление на всех участников произвели мастер- классы выдающихся музыкантов - членов жюри (Линн Девис, Эдуардо Белотти), – говорит Вера. - Но главное впечатление здесь, в Лоуренсе - атмосфера, которую здесь, на факультете Органной и церковной музыки создают Джеймс Хигдон и Майкл Бауэр. Пример того, что могут люди сделать и делают, когда делают это вместе и так, от всего сердца и с открытым сердцем. Меня часто спрашивают: почему Канзас стал местом проведения конкурса? Потому что здесь выдающийся органный центр. Один из лучших в мире. Со своим концертным залом. И шестью органами, помимо большого, концертного. И потому, что здесь удивительная, платоновская атмосфера посвященности музыке и высокому человеческому идеалу. А только идеалу и идеальному и может служить музыка. Мы знаем результаты конкурса. Но главный результат: мы счастливы, потому что мы вместе!»

Сроки проведения Х Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в 2017:

Гамбург (Германия) – 26-28 апреля (1 тур),

Лоуренс (Канзас, США) – 1-3 мая (1 тур),

Москва – 29-31 августа (1 тур),

Калининград – 3-9 сентября (2-3 туры)