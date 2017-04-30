К 70-летию Филиппа Херревеге

2 мая в Концертном зале радио «Орфей» в рубрике «Еврорадио представляет» к 70-летию Филиппа Херревеге прозвучит оратория «Рай и Пери» Р. Шумана. Исполнители – ансамбль Коллегиум Вокале Гент, Симфонический оркестр Франкфуртского радио, солисты – Юлия Клятер (сопрано), Катя Штубер (сопрано), Герилд Ромбергер (меццо-сопрано), Крешимир Стражанац (бас-баритон), Максимилиан Шмитт (чтец), дирижер Филипп Херревеге.

Филипп Херревеге — один из самых именитых и востребованных музыкантов наших дней. Он родился в Генте в 1947 году. В молодости изучал медицину в Университете Гента и обучался на фортепиано в консерватории этого старинного бельгийского города у Марселя Газелля (друга Иегуди Менухина и его партнера по сцене). В те же годы начал заниматься дирижированием.

Блестящая карьера Херревеге началась в 1970 году, когда он основал ансамбль Collegium Vocale Gent. Благодаря энергии молодого музыканта, его новаторскому по тем временам подходу к исполнению барочной музыки ансамбль быстро приобрел известность. На него обратили внимание такие мастера исторического исполнительства, как Николаус Арнонкур и Густав Леонхардт, и вскоре пригласили коллектив из Гента во главе с Херревеге принять участие в записи полного собрания кантат И.С. Баха.

В 1977 году в Париже Херревеге организовал ансамбль La Chapelle Royale, с которым исполнял музыку французского «Золотого века». В 1980—1990-х гг. он создал еще несколько ансамблей, с которыми осуществил исторически выверенные и продуманные интерпретации музыки многих веков: от эпохи Возрождения до наших дней. В их числе Ensemble Vocal Europеen, специализировавшийся на ренессансной полифонии, и Оркестр Елисейских Полей, основанный в 1991 году с целью исполнения романтической и предромантической музыки на оригинальных инструментах тех времен. С 2009 года Филипп Херревеге и Collegium Vocale Gent, по инициативе музыкальной Академия Киджиана в Сиене (Италия), активно участвовали в создании Европейского симфонического хора. С 2011 г. этот проект поддерживается в рамках культурной программы Европейского Союза.

С 1982 по 2002 гг. Херревеге был художественным руководителем летнего фестиваля Acadеmies Musicales de Saintes.

Изучение и исполнение музыки Ренессанса и барокко на протяжении почти полувека остается в центре внимания музыканта. Тем не менее, он не ограничивается только доклассической музыкой и регулярно обращается к искусству более поздних эпох, сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами. С 1997 по 2002 он руководил Королевским филармоническим оркестром Фландрии, с которым записал все симфонии Бетховена. С 2008 — постоянный приглашенный дирижер Камерного филармонического оркестра Нидерландского радио. В качестве приглашенного дирижера выступал с амстердамским оркестром Консертгебау, лейпцигским Гевандхауз-оркестром, Малеровским камерным оркестром в Берлине.

Дискография Филиппа Херревеге насчитывает более 100 записей на лейблах Harmonia Mundi France, Virgin Classics и Pentatone. Среди самых известных записей — Lagrimedi San Pietro Орландо ди Лассо, сочинения Шютца, мотеты Рамо и Люлли, «Страсти по Матфею» и хоровые сочинения Баха, полные циклы симфоний Бетховена и Шумана, реквиемы Моцарта и Форе, оратории Мендельсона, «Немецкий реквием» Брамса, Симфония № 5 Брукнера, «Волшебный рог мальчика» Малера и его же «Песнь о земле» (в камерной редакции Шёнберга), «Лунный Пьеро» Шёнберга, «Симфония псалмов» Стравинского.

В 2010 Херревеге создал собственный лейбл φ (PHI, совместно с Outhere Music), на котором вышли 10 новых альбомов с вокальными сочинениями Баха, Бетховена, Брамса, Дворжака, Джезуальдо и Виктории. В 2014 году вышли еще три новых CD: второй том «лейпцигских кантат» Баха, оратория Гайдна «Времена года» и Infelix Ego с мотетами и Мессой для 5 голосов Уильяма Бёрда.

Филипп Херревеге — обладатель множества престижных наград, которых он удостоился за выдающиеся художественные достижения и последовательность в осуществлении своих творческих принципов. В 1990 г. европейские критики признали его «Музыкальной персоной года». В 1993 Херревеге и Collegium Vocale Gent были названы «Культурными посланниками Фландрии». Маэстро Херревеге — кавалер ордена искусств и литературы Бельгии (1994), почетный доктор Лёвенского католического университета (1997), кавалер ордена Почетного легиона (2003). В 2010 году он награжден «Медалью Баха» г. Лейпцига как выдающийся исполнитель сочинений И.С. Баха и за многолетнее служение и приверженность творчеству великого немецкого композитора.

/фото collegiumvocale.com/