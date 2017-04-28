DW представляет: Пасхальный фестиваль в Баден-Бадене

Баден-Баден - не только знаменитый курорт и райский уголок Германии, но и одна из музыкальных столиц страны. По крайней мере, во время пасхальных каникул, которые именно здесь уже пятый год подряд проводят музыканты Берлинского филармонического оркестра. Впрочем, музыканты больше работают, чем отдыхают, участвуя в Пасхальном фестивале. В этом году им пришлось сыграть за две недели семь оперных вечеров и пять симфонических концертов с различными программами.

В выпуске передачи "DW в гостях у радио "Орфей" мы представим концерт, который состоялся в концертном зале Festspielhaus в Страстную пятницу, 14 апреля. За пультом Берлинского филармонического оркестра - сэр Саймон Рэттл. В программе: "Славянские танцы" и концерт для скрипки с оркестром Антонина Дворжака (солистка - грузинско-немецкая скрипачка Лиза Батиашвили), концерт для оркестра Белы Бартока.

Концерт выходит в эфир 29 апреля в 20 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и Московской области, на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/livebroadcast .

/фото www.dw.com/