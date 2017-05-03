45 лет Московскому камерному хору: Владимир Минин в прямом эфире радио "Орфей"

5 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» художественный руководитель и главный дирижёр Московского камерного хора, Народный артист СССР Владимир Николаевич Минин. Тема – 45-летие Московского камерного хора.

45 лет – особая дата: время расцвета творческих способностей и время держать ответ. «Кому многое дано, с того много и спросится». Московский камерный хор и его создатель, бессменный художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Николаевич Минин проверку временем прошли. Звучание Хора Минина признано во всём мире эталонным.

За 45 лет Хор одержал множество побед: в России и на международных музыкальных конкурсах, фестивалях, конгрессах. В. Н. Минину посвящали сочинения Г. Свиридов, В. Гаврилин, Р. Щедрин, В. Дашкевич. С Хором выступали выдающиеся исполнители и коллективы: Ирина Архипова, Елена Образцова, Монтсеррат Кабалье, Евгений Нестеренко, Зураб Соткилава, Александр Ведерников, Госоркестр им. Е. Ф. Светланова, оркестры Михаила Плетнёва, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Владимира Федосеева, Юрия Темирканова.