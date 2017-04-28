Анастасия Козаченко-Стравинская и Михаил Брызгалов в прямом эфире радио "Орфей"

3 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» о выставке «…С обещанием снова увидеться» к 135-летию Игоря Стравинского расскажут Анастасия Козаченко-Стравинская – автор идеи выставки, сотрудник Государственного центра современного искусства, праправнучатая племянница Стравинского, и Михаил Аркадьевич Брызгалов – генеральный директор ВМОМК имени М.И. Глинки.

В арт-фойе Центрального музея музыкальной культуры (ВМОМК имени М.И. Глинки) открылась выставка «…С обещанием снова увидеться», посвященная жизни и творчеству Игоря Федоровича Стравинского и приуроченная к 135-летию со дня рождения композитора. На уникальной выставке экспонируются предоставленные семьей Стравинских редчайшие экспонаты, которые посетители увидят впервые.

Выставка рассказывает о том, что сформировало личность композитора, - родина, язык, культура. Широкой публике представлен особый взгляд на наследие композитора и его личный мир: близких людей, семью, предметы обстановки; то, что оставалось за пределами творческой жизни, театральных и концертных площадок; что вдохновляло, питало новыми импульсами и смыслами.

Экспозиция строится на материалах из собрания ВМОМК имени М.И. Глинки и Фонда имени Игоря Стравинского (StravinskyFund), учрежденного в 2017 году потомками композитора.