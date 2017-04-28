Яна Иванилова и Андрей Коробейников в прямом эфире радио "Орфей"

4 мая в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» заслуженная артистка России, сопрано Яна Иванилова и пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников расскажут о концерте «Я жду тебя: камерная музыка С.В. Рахманинова», который состоится 16 мая в «Доме на Знаменке».

Монографический концерт, посвященный творчеству С.В. Рахманинова – редкий подарок для многочисленных поклонников его музыки. Великолепный пианист и мелодист, Рахманинов предъявлял высокие требования к исполнителям. Сыграть и спеть даже один романс Рахманинова на должном уровне – «эверест» для музыкантов. Яна Иванилова и Андрей Коробейников, незаурядные и талантливые артисты, имеют за плечами внушительный опыт покорения музыкальных вершин.