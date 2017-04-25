Проект Аси Феоктистовой "50 попыток сказать честно"

«50 попыток сказать честно» - в Москве открывается выставка Аси Феоктистовой. В программе открытия, которое состоится 26 апреля в Центральном доме художника, - перфомансы с реальными героями картин, тактильное знакомство с живописью, розыгрыш каталогов, акустическая музыка, презентация каталога.

Живая живопись. Для Аси Феоктистовой это словосочетание не просто метафора. Это кредо художника, который даже самые «тихие» жанры, такие, как натюрморт или пейзаж, способен превратить в «экспрессивное клокотанье красочной стихии», как выразился известный арт-критик и поэт Вильям Мейланд. На выставке Аси ее предельно честная манера живописания материализуется – герои холстов оживут. Гости вернисажа встретятся в рельности с моделями, запечатленными на холстах: девушкой с золотой арфой (играющей на арфе), кормящей матерью с младенцем, музыкантом-хозяином «горячей виолончели» и услышат игру на этой виолончели в зале будут также пернатые персонажи картины «Птичий двор».

Актив проекта

#50КАРТИН – 50 попыток говорить честно на самые разные темы, будь то человеческая натура или психология толпы, восприятие природы (морских пейжазей Крыма, подмосковных закатов, городского неба), окружающего быта (прекрасных цветов, сочных фруктов на столе, моющейся посуды) или отношения (между мужчиной и женщиной, матерью и ребенком, отцом и сыном, музыкантом и инструментом). Кстати, семейная тема занимает особое место в творчестве Феоктистовой, ведь у нее самой пятеро детей. Словом, это разговор о жизни, и как сама жизнь, он непредсказуемый и эмоциональный.

#КРУПНЫЙФОРМАТ – 3х2 метра. Ася любит писать широко, с размахом, это касается не только манеры, но и формата. Холсты-гиганты преобразуют привычное «сквозное» пространство – зал №5 на 2-м этаже ЦДХ, через который зрители обычно пробегают по пути в другие залы, – в неожиданный сад живописи – Стоунхендж из монументальных полотен. Впрочем, нестандартную архитектуру экспозиции дополнят и более камерные вещи, в том числе графика.

#ТРОГАТЬМОЖНО – Долой средневековые музейные запреты: на выставке Феоктистовой живопись можно почувствовать руками . «Главенствуют в картинах только движение красок и добываемый с их помощью свет. Если бы не опасение излишней пафосности, то слово «свет» впору писать с большой буквы», – отмечает Мейланд, говоря о творчестве Аси. И этот свет, движение красок можно ощутить тактильно.

#КАТАЛОГ – На открытии состоится презентация каталога: на 220 страницах можно найти не только вещи, представленные в экспозиции, но и другие работы автора за разные годы. Каждую работу сопровождает текст, который возникал в процессе написания картины, это часть образа, похожая на белый стих. Эти слова сродни мощным мазкам на ее картинах, их можно найти и на обратной стороне холстов. Вкупе с текстами работы приобретают более насыщенное звучание. На вернисаже будет разыграно 20 каталогов: самые наблюдательные и смелые получат в подарок издания с автографом автора.

#МУЗЫКАЖИВОПИСИ – Ася Феоктистова родилась в музыкальной семье, и ее муж – известный исполнитель и композитор Никита Кочергин. Целая глава ее творчества посвящена «переводу» музыкальных произведений на живописный язык. Так, в рамках проекта «Ассимиляция» Ася писала огромные холсты под музыку известных композиторов: пока звучит, допустим, Concerto Grosso №1 Альфреда Шнитке, она работает за двухметровым холстом. Стихла музыка – замолчала кисть. И на выставке не обойдется без музыкальных сюрпризов.

#РУБЕЖ – Для автора это не просто проект к юбилею, это этапная выставка . Вот как Ася характеризует подбор работ (а он был очень строгий): "Это некий рубеж, критический барьер и начало, когда я посмотрела на всё, что сделано, и поняла, куда двигаться дальше".

#ЖИВОЙФИНАЛ – 11 мая в 16:00 . На финисаже будет дан яркий завершающий аккорд проекта, эмоциональная и экспрессивная кода – живопись и музыка сольются воедино . Зрители своими глазами увидят, как на холсте размером 2х3 метра будет рождаться произведение под музыку барокко в новом, невероятно динамичном и авангардном, прочтении лауреата премии «Молодые таланты России» клавесинистки Александры Кореневой.

Об авторе

Ася Феоктистова родилась 8 марта 1967 года в Нижнем Новгороде. Окончила театрально-декорационное отделение Московского художественного училища памяти 1905 года. После вернулась в родной город, где ее наставником стал нижегородский художник, яркий представитель андеграунда Олег Бордей (1916 – 1992).

С 1992 года Феоктистова начала активно выставляться, а ее мастерская стала местом культурной жизни Нижнего Новгорода: там состоялось около 30 выставок молодых художников и фотографов. В 2004-м Ася переехала в Москву, но не потеряла связи с малой родиной – она остается председателем попечительского совета Галереи Futuro, одной из главных площадок современного искусства города. Недавно там прошла выставка Феоктистовой. Сейчас Ася живет и работает на два города – Москву и Нижний Новгород. А в Звенигороде у нее дом с мастерской. В подмосковном городе она также открыла галерею. Частная галерея Аси Феоктистовой называется Herbarium.

Ася Феоктистова является членом Союза художников России. На ее счету более 60 выставок, как групповых, так и персональных. Работы художника демонстрировались на выставках в Лондоне, Париже, Дублине, Москве. Более 250 работ автора находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

/фото предоставлено организаторами/