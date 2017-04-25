Мальта продолжает удивлять

Первые три вечера Международного музыкального фестиваля на Мальте были наполнены событиями, каждое из которых могло бы стать украшением любого уважаемого музыкального празднества в любой точке мира.

Фестиваль открылся сольным концертом пианиста, имя которого прекрасно знакомо поклонникам фортепианного исполнительства во всем мире - Сергея Бабаяна. По словам критика французской "Ле Фигаро" исполнение Сергея Бабаяна отличает "несравненное туше, совершеннейшая гармония фразировки и потрясающая виртуозность". Все это, вместе со многими другими замечательными качествами, Сергей Бабаян продемонстрировал в своем феерическом реситале. Говорят, что катализатором карьеры этого уникального пианиста стала победа на двух конкурсах его талантливого ученика, Даниила Трифонова. Позвольте выразить уверенность, что и без этого факта Сергей Бабаян пришел бы к международному признанию и славе, ибо невозможно не восхищаться глубиной, совершенством и осознанной восторженностью и эмоциональностью его исполнения. Вопреки привычному хронологическому построению программы, Бабаян открыл концерт сочинением Арво Пьярта "Алине", от чего совершенно естественно и логично, не давая публике перевести дух, перешёл ко Второй си бемоль минорной «Балладе» Листа. За ней последовала до минорная «Фантазия» Владимира Рябова, посвящённая Марии Юдиной, и только за этим - баховские жемчужины, посвящённые его второму сыну, Вильгельму Фридеману. Сам Бабаян, после концерта, сказал, что обожает играть именно эти редко исполняемые изящные миниатюры Иоганна Себастьяна Баха.

Второе отделение было отдано романтике. Сергей Бабаян открыл его тремя пьесами мальтийского композитора (!) Алексея Шора, которые во вдохновенном изложении пианиста стали достойным прологом к шопеновским Полонезу ор.26, Вальсу ор.64 и Баркароле ор.60, двум Этюдам-табло ор.39 и двум Музыкальным моментам ор.16 Сергея Рахманинова. Здесь была и элегантная эстетика, и романтический порыв, и драматичные взлеты, и захватывающие дух пассажи, и хорошо отточенная мысль Мастера.

В следующем концерте блистал пианист совершенно иного поколения - 20-летний Ян Лисецкий, имя которого, несмотря на молодость, также хорошо знакомо любителям музыки. В наших программах, в преддверие Мальтийского фестиваля, мы уже транслировали интервью с этим канадским пианистом с польскими корнями. Нет ничего удивительного, что для своего дебюта здесь он выбрал Второй концерт Фредерика Шопена. Но еще до этого мы успели послушать симфоническую зарисовку того же Алексея Шора в память об одной из разрушенных морским штормом достопримечательностей Мальты - Азурской арке в исполнении Мальтийского филармонического оркестра под управлением хорошо известного нам маэстро Константина Орбеляна.

Ян Лисецкий порадовал нас безукоризненной техничностью исполнения, вдохновенным порывом, изысканностью фразировки и глубоким, наполненным звуком. Не нужно обладать пророческим даром, дабы предсказывать этому молодому пианисту незаурядное будущее. Лисецкий также весьма продуманно подошёл к исполнению трёх пьес для фортепиано с оркестром Алексея Шора, услышав и обнаружив в них, по словам самого композитора, детали и краски, о которых он сам не догадывался.

Завершился этот концерт захватывающим исполнением Сюиты на музыку балета Арама Хачатуряна "Маскарад" и Увертюрой к оперетте "Орфей в аду" Жака Оффенбаха.

Слушатели, знакомые с игрой Мальтийского филармонического оркестра, утверждают, что под руководством Константина Орбеляна он звучал совершенно по-новому и на куда более высоком уровне.

Звездой третьего вечера стал хорошо знакомый нам молодой армянский виолончелист Нарек Ахназарян, победитель Конкурса имени Чайковского 2011 года и обладатель гран-при этого музыкального форума. За прошедшее после конкурса время, в свои неполные тридцать лет, этот талантливейший музыкант сделал впечатляющее карьеру, весьма заслуженно войдя в виолончельную элиту музыкального сообщества. Кристально чистая интонация, великолепная артикуляция, наполненный дыханием звук и феерическая техника как левой, так и правой руки, поражают, восхищают и покоряют. Блистательно исполнив «Ноктюрн» и «Pezzo Capriccioso» Чайковского, Нарек Ахназарян и пианистка Наталья Соколовская погрузили нас в мир Дмитрия Шостаковича, мир противоречивый и саркастичный, пронзительно лиричный и потрясающе трагичный. Знаменитая виолончельная Соната Шостаковича была исполнена с поразительным пониманием и глубиной. Второе отделение концерта стало оазисом отдохновения: Три пьесы для виолончели и фортепиано Алексея Шора, сочинения Альбениса, Кассадо, Багдасаряна, Арутюняна и "Медитация" Массне, к которой Нарек сделал небольшое предисловие, что было весьма к месту, ибо объяснило присутствующим содержание оперы «Таис» французского мастера. Закончился концерт проникновенным исполнением Вокализа Рахманинова. Хочу отметить и коллегу Нарека Ахназаряна в этом концерте, пианистку и композитора Наталью Соколовскую, благодаря игре которой ансамбль получился совершенным. Поистине, захватывающее начало захватывающего фестиваля.

Йосси Тавор